Известный украинский хореограф Алена Шоптенко впервые в жизни решилась на стрижку

Алена Шоптенко решилась на кардинальный шаг – она остригла волосы впервые в жизни. Результатом она поделилась на своей странице в инстаграме, сообщает Politeka.net.

«Я не могу поверить, что сделала это! 🤪😁🔥 32 года я ходила только с длинными волосами! Когда я была подростком, мне не разрешала стричься мама, и это приводило к конфликтам, ведь дух противоречия и жажда экспериментов со своей внешностью зашкаливали. Плюс было крайне неудобно делать прически на турниры по бальным танцам с волосами ниже попы 🤪

В 16 лет я всё-таки подрезала кончики, и мои волосы, избавившись от веса, резко подскочили и стали кудрявиться. Так, ещё 10 лет я проходила с пышной кудрявой шевелюрой 😊

Ну и, став немного постарше, я поняла, что всё-таки правильно сделала, что послушалась маму и не обрезала волосы коротко. Длинные волосы были моей визитной карточкой много лет ))) Но после беременности и структура волос, и их состояние изменилось, поэтому я наконец-то решилась поменять прическу 😁

Ну как я вам обновлённая?», – рассказала она в сети.

«Круто», «Красотка», «Очень хорошо!», «Волосся як волосся, а брови класно зробила!», «Очень круто! На этом фото Вам снова 16👏», «Алена, Вы прекрасны 😍❤🔥», «Алена вам здесь 18!!👍👍», «длинные красивее, так же как и мне», «Женская красота, это не только волосы, но и харизма, а ее нельзя отрезать) Вы талантливы и красивы не зависимо от длины и/или цвета волос», «Прекрасное решение», «Помолодела», «Я думала это ты в 20 лет😁», «Помолодела», «Класно,але не такі вони вже й короткі, можна було б ще кілька см.», «Мне брови в глаза бросились», «Очень красиво, я вас сначала не узнала 😊Очень вам идёт прическа!», «Как будто Вам 15 лет,очень здоровски!», «Как будто Вам 15 лет,очень здоровски!», «Алёна, вы красивая всегда. Прическа – это атрибут самовыражения, если вы счастлива и уверенна, прическа плохой быть не может)», – пишут в комментариях под постом.

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