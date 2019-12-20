Известная актриса, сыгравшая центральную роль в сериале «Великолепный век», прокололась о проблемах со зрением

37-летняя Мерьем Узерли опубликовала свежее фото на своей странице в сети, вызвав новый ажиотаж среди поклонников. А именно, недавнее преображение артистки оказалось не очередным желанием сменить имидж. Узерли поделилась селфи из салона авто, где она позирует в очках, мягких наушниках и шарфике, пишет Рoliteka.net.

Очевидно, у артистки начались проблемы со зрением, что и заставило надеть стильный аксессуар.

«Четкое видение, подкрепленное конкретными планами, дает вам огромное чувство уверенности и личной силы», — подчеркнула актриса, сыгравшая героиню Хюррем в популярном сериале.

Поклонники прокомментировали ее новый снимок в комментариях.

«Хорошо сказано, милая леди! Вы - вдохновение силы, волнения, преодоления препятствий, чистой любви к семье и друзьям и счастья! Да благословит тебя Бог, Мерием, и пусть ты продолжишь распространять его вибрации глубочайшей любви и доброты через твою сладкую душу!» «Мне очень нравится новый имидж Мерьем,моложе и утонченнее!», – пишут в сети.

К слову, недавно Мерьем восхитила фанатов новой стрижкой. Актриса срезала роскошные кудри, отдав предпочтение дерзкому каре. Она также активно занимается спортом и ограничила себя в питании. Теперь звезда «Великолепного века» смело позволяет себе откровенные наряды, демонстрируя тонкую талию.

Напомним, что звезда турецкого сериала "Великолепный век", Мерьем Узерли, порадовала поклонников новым фото. Несмотря на то, что со времен сериала внешность актрисы сильно изменилась, у нее остается много поклонников.

На данный момент на страницу актрисы уже подписались более 5,5 миллонов человек.

Многие восхищаются внешностью звезды, другие же наоборот - говорят, что после пластических операций та потеряла свое былое очарование и теперь у нее другое лицо. Стоит отметить, что изменилось не только ее лицо, но и фигура. Мерьем заметно похудела.

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