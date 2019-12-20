Известная украинская певица Наталья Могилевская показала себя в черном жакете и полностью прозрачной юбке

Артистка поделилась женской мудростью в посте под фото с манекеном. Как сообщает Politeka.net певица опубликовала новое фото на своей странице в микроблоге.

На фото Могилевская позирует в черном жакете-платье с поясом и прозрачной юбке. Наталья уверенно смотрит в сторону камеры, прищурив глаза. На ее шее заметны массивные украшения в виде нескольких рядов бус, а на пальце правой руки сияет огромный перстень.

«Девочки, если в отношениях с мужчиной у вас все прекрасно, скорее всего, это манекен 😂», – прокомментировала она свое необычное фото рядом с манекеном в мужском костюме.

В комментариях поклонники певицы отметили ее образ и начали делиться своей мудростью о мужском поле:

«Ты выходишь замуж? Бегают по интернету твои фото с каким-то красавцем, ландшафтным дизайнером», «Этот юноша потерял от вас голову, о, лучезарная..с вет моих очей Наталья!!!», «Ребёнка завести нужно.», «

«А если прекрасны, а он не маникен? Просто понимания с полу слова с любимым человеком👅», «Ещё и без головы😂😂😂», «Дерзкая красотка🌷🌷🌷», «Такого не бывает, чтобы было всё хорошо, всё-таки это жизнь, а у вас?», «Читаю и диву даюсь. Неужели у Могилевской все так плохо с мужским полом? Если да. Значит Пора менять холодный пол на тёплый пол. Или найти настоящего мужика, или вообще сменить все полы 😂😂😂», « вот это точно! Манекен это идеальный мужчина 🤦», «Я первый, не может быть, я не верю в чудеса, но это свершилось, я верю в чудо🖤», «Все зависит от женщины. И не надо тАк о мужчинах. Можно подумать мы идеальные. .. 😥 Какая ты, тАкой у тебя мужчина. Если ты львица - у тебя🐯 лев. А если ты телка - то у тебя 🐂бык.. 😂😂😂😂», – пишут в сети.

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