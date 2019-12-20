Известный украинский продюсер Алексей Потапенко засветился с бывшей и заинтриговал поклонников

Как сообщает Politeka, снимок мужчина опубликовал в Instagram.

«Ирочка с Днем Твоего Рождения! Будь счастлива», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что поздравление Потап сопровождал черно-белым снимком, на котором он сидит спиной к «бывшей». Это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей.

«Я тебя поздравляю, но я к тебе спиной. Очень приятно», «А фото по лучше нет??? Ато как то жопкай сидеть к человеку как то не прилично», «Отвратительно поздравил...видимо остаточная обида у мужика...поздравить надо -но ,не справился...подсознание не обмануть», «Шикарная пара!», «Очень красивая пара», «Одним фото все сказано», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Наталья Горовая поделилась фото с матерью Ириной и братом Адреем. Наталью в свое время удочерил украинский рэпер Потап, который был женат на Ирине

Девушка часто делится фото, на которых она предстает в стильных образах. Этот раз не стал исключением. На снимке Наталья предстала в нежном платье необычного кроя с глубоким декольте. Рядом с ней - мать в длинном платье с длинным разрезом, открывающем стройную ножку. Между своими родными встал брат Натальи - в костюме темно-синего цвета.

Оказывается семья побывала на премии "M1 Music Awards 2019", которая прошла на днях.

"Андрей, ты растешь не по дням, а по часам. В следующем году будешь выше нас 😭😍 Я счастлива быть частью такой масштабной Премии @m1_musicawards !!!! Подготовка начинается всегда заранее, это огромный труд и трудно перечислить сколько всего делается для того, чтобы все было идеально", - подписала фото автор поста.

Напомним, дочь Потапа ошарашила смелым образом на высоких каблуках

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