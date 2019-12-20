Дочь актера студии «Квартал 95» Евгения Кошевого поразила нарядом на детском утреннике

Как сообщает Politeka, снимки были опубликованы в Instagram.

«Тыдыщ. Спасибо!», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках дочь Кошевого позирует в роли одного из фиксиков. Однако украинцы не смогли высказать свое мнение, поскольку кадры опубликованы в Stories.

Как сообщалось ранее, дочь известного актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара показала снимки, на которых она позирует совсем, как взрослая.

На страницах соцсетей 11-летняя Варя разместила «взрослое» фото, на котором она приоткрыла рот и нагнулась к камере. На снимке она выглядит значительно старше своего возраста.

Несмотря на свой юный возраст, девочка позирует в одной майке с распущенными волосами.

В комментариях поклонники наследницы Евгения Кошевого отметили, что его дочь стала «сильно взрослой».

«Красотка», «Оу майн», «Вах вах вах 😍», «красивая», «Сильно взрослая», «Красавица», «Слишком взрослая тебе всего-лишь 12!», «Красивая ты очень похожа на своего папу!», «Огонь🔥👽💕», «Очень красивая», «Воу полегче», «Вай какая», «Красотка😘. Варя, у тебя такой голос, я просто наслаждаюсь им💕. Ты большая молодец 🌸😻», – отметили в сети.

Отметим, что Варвара Кошевая известна на украинском ТВ, так как принимала участие в передаче «Рассмеши комика. Дети», «Лиге смеха». Также она стала суперфиналисткой пятого сезона вокального шоу «Голос.Дети». Кроме того, Варвара Кошевая хотела представлять Украину на детском Евровидении.

За победу Варвара сражалась вместе со своим наставником певицой Джамалой. Интересно и то, что боролась за первое место в нацотборе детского Евровидение она снова с Александром Зазарашвили, который одержал победу в крайнем сезоне «Голос.Дети».

Напомним, Кравец из Квартал 95 поразила внешностью в новом образе, такой ее еще не видели.

Как сообщала Politeka, на семью Кошевого из «Квартал 95» напали, появились жесткие кадры.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартала 95» признался, как натерпелся от издевательств, замешаны самые близкие.