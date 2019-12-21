Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин оказался в очень опасной ситуации

Оказалось, что 19 декабря, когда в центре Москвы на Лубянке 39-летний россиянин Евгений Манюров открыл стрельбу по силовикам, на месте ЧП был шоумен Максим Галкин.

Шоу-мен даже снял там видео.

"Что-то серьезное на Лубянке", – подписал он ролик, который опубликовал в "сторис" в "Инстаграм".

Отмечается, что на видео запечатлено большое количество полицейских автомобилей. При этом шоумен никак больше не прокомментировал событие.

Напомним, 19 декабря в центре российской столицы неизвестные мужчины открыли огонь, завязалась перестрелка, погибли и пострадали люди. Все произошло на Лубянке, у отделения полиции.

Стрельбу в приемной ФСБ открыли три человека, все нападавшие убиты.

Минздрав РФ подтвердил информацию о пяти пострадавших при стрельбе.

Тело и рюкзак убитого силовики исследовали с большими предосторожностями. По информации Коммерсанта, в его рюкзаке были найдены боеприпасы, гранаты и самодельное взрывное устройство, которое в итоге обезвредил робот-сапер.

По предварительным данным, нападение устроил уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров.

Сообщается, что Манюров увлекался практической стрельбой. В ноябре принимал участие в соревнованиях: в дисциплине "карабин в пистолетном калибре" занял третье место.

Он якобы учился в Российской академии правосудия. Кроме того, был слушателем курса "Социологический анализ рекламной коммуникации" в Высшей школе экономики.

Нападение расследуют как посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Дело передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Напомним, бойней закончился футбольный матч, на поле начался хаос: в сети появилось видео.

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