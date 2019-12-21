Российская актриса Татьяна Кравченко, уроженка Донецка, выразила возмущение возможным запретом в Украине сериала "Сваты"

Артистка заявила, что украинские власти не хотят принимать во внимание интересы простых людей.

«Бред сивой кобылы! Что там происходит в Украине? Я сама украинка, но такого запрета не понимаю. Позитивный бытовой сериал о людях, которые есть и в Украине, и в России. Что такого мы делаем, чтобы не давать его смотреть зрителям в Украине? Киев запрещает въезд актёрам, мне тоже запретили, потому что я играла спектакль в Крыму. Мы отдаём душу, сердце в своих ролях и не собираемся вмешиваться в политику. Мы просто говорим о своих любимых детях, внуках, чтобы им было хорошо. Актёры пытаются объединять людей искусством, а украинские власти только разъединяют», - заявила Кравченко.

Татьяна Кравченко, сериал сваты

Недавно мы писали, что актриса Татьяна Кравченко, известная по роли Валюхи в нашумевшем сериале "Сваты", недавно отметила 66-летие и после преодоления очередного рубежа сделала откровенное признание

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В своем микроблоге в Инстаграм артистка поделилась фото и рассказала, о чем пожалела. По словам Кравченко, после "Сватов" она оказалась невостребованной.

"Каюсь, бывали моменты, когда жалела, что пошла в актрисы. Думала про себя: «Нужно было идти в медицинский — сейчас не мучилась бы своей невостребованностью, а приносила пользу людям!» Про эти размышления вспомнила совсем недавно, когда снимали последний сезон сериала "Сваты", - огорошила признанием актриса.

Затем, правда, она вспомнила одну удивительную историю из жизни и, как говорится, от сердца отлегло.

татьяна кравченко, сваты

"Однажды Федор Добронравов приехал на площадку сериала «Сваты», светясь от счастья: «Нет, Танюх, неплохим мы все-таки делом занимаемся! Представляешь, сын моих знакомых, у которого лейкемия, взял с собой в израильскую клинику диски с записью наших «Сватов». Так тамошние доктора обалдели: как только мальчишка посмотрит несколько серий — у него показатели крови улучшаются!» 😍", - поделилась Татьяна.

"Целебное" свойство "Сватов" подтвердили в комментариях поклонники актрисы. По их словам, сериал действительно чудотворно влияет на моральное и физическое состояние зрителей. 

"Я всегда смотрю ваш сериал когда на душе плохо и мне становиться как то спокойнее и светлее! Я все серии уже наизусть знаю! Спасибо Вам!"

"У меня когда настроение плохое, я всегда включаю любую серию. И прям как-то жить хочется. Очень хороший фильм, добрый"

"Я тоже когда после операции была, так мы всей палатой Сватов смотрели. Спасибо за такой фильм"

Напомним, Валюху из "Сватов" безжалостно избивал бывший муж.

А еще Politeka писала, что Валюха из "Сватов" неожиданно выдала тайну сериала.

Также Politeka писала, что сериал «Сваты» лечит, Валюха выдала секрет.