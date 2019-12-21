Российская актриса Татьяна Кравченко, уроженка Донецка, выразила возмущение возможным запретом в Украине сериала "Сваты"

Артистка заявила, что украинские власти не хотят принимать во внимание интересы простых людей.

«Бред сивой кобылы! Что там происходит в Украине? Я сама украинка, но такого запрета не понимаю. Позитивный бытовой сериал о людях, которые есть и в Украине, и в России. Что такого мы делаем, чтобы не давать его смотреть зрителям в Украине? Киев запрещает въезд актёрам, мне тоже запретили, потому что я играла спектакль в Крыму. Мы отдаём душу, сердце в своих ролях и не собираемся вмешиваться в политику. Мы просто говорим о своих любимых детях, внуках, чтобы им было хорошо. Актёры пытаются объединять людей искусством, а украинские власти только разъединяют», - заявила Кравченко.

Недавно мы писали, что актриса Татьяна Кравченко, известная по роли Валюхи в нашумевшем сериале "Сваты", недавно отметила 66-летие и после преодоления очередного рубежа сделала откровенное признание

В своем микроблоге в Инстаграм артистка поделилась фото и рассказала, о чем пожалела. По словам Кравченко, после "Сватов" она оказалась невостребованной.

"Каюсь, бывали моменты, когда жалела, что пошла в актрисы. Думала про себя: «Нужно было идти в медицинский — сейчас не мучилась бы своей невостребованностью, а приносила пользу людям!» Про эти размышления вспомнила совсем недавно, когда снимали последний сезон сериала "Сваты", - огорошила признанием актриса.

Затем, правда, она вспомнила одну удивительную историю из жизни и, как говорится, от сердца отлегло.

"Однажды Федор Добронравов приехал на площадку сериала «Сваты», светясь от счастья: «Нет, Танюх, неплохим мы все-таки делом занимаемся! Представляешь, сын моих знакомых, у которого лейкемия, взял с собой в израильскую клинику диски с записью наших «Сватов». Так тамошние доктора обалдели: как только мальчишка посмотрит несколько серий — у него показатели крови улучшаются!» 😍", - поделилась Татьяна.

"Целебное" свойство "Сватов" подтвердили в комментариях поклонники актрисы. По их словам, сериал действительно чудотворно влияет на моральное и физическое состояние зрителей.

"Я всегда смотрю ваш сериал когда на душе плохо и мне становиться как то спокойнее и светлее! Я все серии уже наизусть знаю! Спасибо Вам!"

"У меня когда настроение плохое, я всегда включаю любую серию. И прям как-то жить хочется. Очень хороший фильм, добрый"

"Я тоже когда после операции была, так мы всей палатой Сватов смотрели. Спасибо за такой фильм"

Напомним, Валюху из "Сватов" безжалостно избивал бывший муж.

А еще Politeka писала, что Валюха из "Сватов" неожиданно выдала тайну сериала.

Также Politeka писала, что сериал «Сваты» лечит, Валюха выдала секрет.