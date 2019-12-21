Звезда показала себя в естественном виде во время поездки в Турцию

Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников снимком, на котором она сверкнула похудевшей фигурой в пикантном наряде

Артистка решила в этот раз не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа. Как известно, не так давно звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовяились к предстоящим концертам, сообщает Politeka.

Как известно, группа активно выступает, ездить по городам и дает множество выступлений, но при этом старается не забывать о спорте и правильном питании.

В этот раз звезда показала себя в естественном виде во время поездки в Турцию. Звезда позировала без макияжа и с распущенными волосами, спрятанными под спортивным костюмом.

«Пожалуй лучшее духовное место, которое я посетила в Стамбуле. Желаю Вам, мои ангелочки всеукрепляющей Божьей благодати! Доброй ночи!😊», – пишет Виктория под постом.

Поклонники не остались равнодушны и написали множество комментариев:

«Точнее греческий Константинополь.❤️», «ангел в Стамбуле👍👍👍», «Вика , когда ты станешь мамой?», «Принцесса 💞💞💞💄💍💙», «Тама жешьша снега, Романама ждемм))) и о тебееекеее я напишу красивый роман», «Каждый ангелок должен посетить такое место)))💋💋#храниБог♥️♥️♥️ #обожаю #немогубезтебя🔥», «красоточка)))», «Спасибо, тебе тоже доброй ночи!!! Как всегда прекрасна😍», «Вика красотка ! И Стамбул прекрасен 🎉».

Ранее мы писали, что группа приступила к масштабному туру, но при этом старается не забывать о спорте и правильном питании. Похоже, это действительно так, ведь Виктория продемонстрировала удивительно стройное тело рядом с известной артисткой - Ириной Билык.

Дело в том, что Ирина предоставила группе «НеАнгелов» свою песню, чем не мало удивила социальные сети. К слову, вид артистки не менее озадачил поклонников:

«Ирина Джексон 😬», «Поки не прочитала коменти, думала, що то Звєрєв.», «Капец. Едва узнала. Какой ужас😓😓😓 Она себя видит вообще???😱», «Ой, что с женщиной?», «Ирин Джексон😂😂😂😂😂», «Невдале фото для Білик!», «Вика,а ты что парик одеваеш на концертах», «Красота🔥🔥🔥💗💖💖».

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике

Также Politeka писала, солистка группы НеАнгелы Виктория появилась в очень откровенном образе.