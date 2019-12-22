Гимнастка Анна Ризатдинова, которая стала суперфиналисткой последнего сезона «Танців з зірками», рассказала об отношениях с одиозным нардепом Александром Онищенко

По словам спортсменки и модели, слухи о их с политиком и бизнесменом продолжающемся романе неправдивы. Об этом она заявила во время веб-конференции на tochka.net.

Олимпийская призерка заверила поклонников всех, что слухи о пиаре за счет отношений с известным богачом полная чушь:

«На днях я узнала, что, оказывается, что многие думают, что я с Александром Онищенко. Даже не то, что многие, а вот всех окружил такой слух о том, что я с Александром, но просто на какой-то период времени, мы, скажем так, разошлись и специально все это разыграли, но все будет хорошо, через пару лет или неизвестно когда мы сойдемся и будем жить долго и счастливо», - сказала Анна Ризатдинова и добавила, что они с Александром Онищенко не вместе:

«…К счастью или к сожалению, я не знаю».

Также, по словам звезды «Танців з зірками 2019», они с экс-нардепом расстались еще в начале этого года:

«С января месяца мы не вместе и это окончательное решение, в первую очередь, мое. Я двигаюсь дальше, никто никаких комедий не разыгрывал, у меня с актерским мастерством плохо, вы уже это поняли – играть я точно не умею, да и не буду, зачем это нужно?».

«Дважды в одну реку точно не входят», считает звезда ТВ:

«...Я просто поняла, что эта красивая жизнь, богатая жизнь – она для кого-то, но не для меня», - добавила она и отметила также, что на предмет этих отношений она для себя все окончательно решила и возвращаться к политику не намерена.

Ранее мы писали, что недавно гимнастка предстала в спортивном, обтягивающем костюме и кроссовках.

Внимание подписчиков привлекло то, что Ризатдинова растянулась стоя в шпагате - девушка подняла ногу выше своей головы.

"Всякий раз, когда вы чувствуете себя плохо, просто помните, что #cocacola продавала только 25 бутылок в первый год", - написала Анна.

Напомним также, что Анна позировала в голубом платье, открывающем ее красивую спинку, а поясок идеально подчеркнул ее тонкую талию

Анна ярко улыбается и выглядит счастливой.

"Под Новый год мечты сбываются ✨!...", - написала она.

Лишь за 15 минут пост звезды получил более 1000 лайков и много комментариев.

"Красотка", "Снегурочка просто нереальная", "Самая красивая снегурочка", "Красотка🔥😍", "Очень красивое фото", "Очень красиво", "Просто вау", - написали пользователи сети.

Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" раздвинула ноги в пикантной позе: "Даже Волочкова позавидует"

А еще Politeka писала, что любимица Ямы засветила свою гордость в пикантной позе: "Подожгла всех"

Также Politeka сообщала, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" показала все, чем ее наградила природа: "Идеальная"