Невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко телеведущая Елена-Кристина Лебедь поделилась новогодним настроением со своим возлюбленным
Как передает Рoliteka.net, снимки появились в разделе Stories в Instagram.
Видео, как Розенко и Лебедь кружат на площади в Киеве под музыку и перелив огоньков, телеведущая опубликовала в историях своего инстаграма. На скриншотах можно заметить неподдельное счастье на лицах пары.
Во время съемки видео, Розенко неожиданно начал кружить Лебедь, обнимая ее. Она радостно завизжала и сказала: «Предупреждать надо».
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После этого Елена-Кристина широко улыбнулась на камеру и показала нарядную елку. В целом, история звезды была заряжена на позитив.
Также, телеведущая не стала изменять своим привычкам и для встречи с возлюбленным на прогулку ярко накрасила губы темно-розовой помадой, а глаза – темно-синими тенями.
На пальто прицепила яркий бант.
Отметим, что так как видео было опубликовано в историях, поклонники украинской телеведущей не смогли прокомментировать его.
Напомним, что невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко телеведущая Елена-Кристина Лебедь опубликовала новый снимок в компании коллег. Как всегда, очень яркая девушка отчетливо выделялась среди съемочной группы. Елена надела курточку с цветочным принтом, бордовые джинсы и белые кроссовки. Девушка встала посередине серьезных коллег, широко улыбаясь.
"Когда Святой Николай принес в подарок сьемку в 7 утра: группа счастлива🥳 Я в печали 🤣🤣🤣 Всех с праздником!🥳 🍭🍬 🎄🎄🎄", - написала звезда.
Почти за час пост звезды собрал более 2500 лайков.
"Ахах, взаимно)😂😁☺️", "Замечательно", "У группы очень скрытые эмоции😂😂😂.И вас с праздником!😉", "У группы счастье на лицах!!!🤣🤣🤣 А вы... конечно... как всегда в большой печали!!😥🤣🤣🤣🤩🤩🤩🤩👍👍👍👍 Вы космос!!", "С праздничком 😂👍😇❤️", "По моему в печали тот парень в синей куртке))))) та и в красной тоже))))) а вы счастливы и у мопса все под контролем!)))) 👍", "А собачка то какая счастливая 😂", "😂вас как будто прифотошопили на это фото", - написали пользователи сети.
Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».
Как сообщала Politeka, Лебедь ошарашила интимным фото с Розенко: «прямо посреди улицы…».
Также Politeka писала о том, что невеста Розенко показала, как развлекается в машине: «высунула язык и…».