Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников пикантным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Анна представила себя в новом имидже вместе со своим возлюбленным. Как недавно выяснилось, у звезды новое увлечение, причем о нем стало известно лишь после заявления звезды. Ранее она не афишировала отношения, учитывая тот факт, что спортсмен моложе Седоковой и к тому же был женат.

Так, в разделе Стори артистка показала, как отдыхает с возлюбленным, позирует вместе с ним лежа на кровати и дурачится в рождественском наряде. избранник Анна в это время поцеловал живот артистки, а сама она весело смеялась. К слову, такое поведение могло натолкнуть поклонников на очередную мысль о беременности артистки.

"Я все время отдергиваю себя, когда снимаю нас в стори, ведь счастье любит тишину и что скажут люди... Но я чувствую, что даже если совершу самую большую ошибку, он все равно будет рядом. Поддерживать меня и любить то, чем я занимаюсь так же жарко, как я. А я полюбила баскетбол 🏀Наверное, это есть одна из формул счастья в паре - уважать и любить профессии и дела друг друга.

Спасибо за поддержку. Бесконечное спасибо за любовь", – написала Анна ранее под одним из видео, комментируя свои отношения.

Также Анна решила прокомментировать свои отношения вместе с молодым спортсмменом, после того, как об их отношениях стало известно:

«Раньше я никогда не верила. Читала эти слащавые тексты, злилась, не доверяла, а потом раз и все изменилось. Я пытаюсь вспомнить события, как все развивалось и что же привело меня к тебе, должна быть какая-то формула успеха, ведь чему-то учат людей на всех бесконечных тренингах, но я не понимаю. Может есть какая-то особенная формула для тех, кто все делает не так? Спасибо тебе ❤️».

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом