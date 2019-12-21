Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь заставила украинцев забыть о проблемах и посмеяться над ее забавным видео

Как передает Politeka.net, девушка поделилась в своем микроблоге в Инстраграм видео с «маской», которая сделала ей милые косички с бомбонами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В кадре она едет на машине и пытается поправить нарисованные приложением очки и дернуть себя за косичку, улыбается и кривляется.

Также Елена-Кристина Лебедь ярко накрасилась бессменной красной помадой и черной тушью подкрасила ресницы.

«Сдам в аренду две бельевые верёвки ✌️ Тока чур ковры не сушить - бомбоны помнёте 🙉😁😁😁», – смеется она, называя свои «косы» бельевыми веревками.

Так, в комментариях поклонники телеведущей начали шутить в ответ:

«А очки случаем не сдаются?😂», «Взяла бы, но вот боюсь, что они слишком короткие. Давайте через год?😂», «А вам идёт».

Отметим, что видео Лебедь собрало более 4 тысяч просмотров всего за один час.

Напомним, что невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко телеведущая Елена-Кристина Лебедь поделилась новогодним настроением со своим возлюбленным. Видео, как Розенко и Лебедь кружат на площади в Киеве под музыку и перелив огоньков, телеведущая опубликовала в историях своего инстаграма. На скриншотах можно заметить неподдельное счастье на лицах пары.

Во время съемки видео, Розенко неожиданно начал кружить Лебедь, обнимая ее. Она радостно завизжала и сказала: «Предупреждать надо».

После этого Елена-Кристина широко улыбнулась на камеру и показала нарядную елку. В целом, история звезды была заряжена на позитив.

Также, телеведущая не стала изменять своим привычкам и для встречи с возлюбленным на прогулку ярко накрасила губы темно-розовой помадой, а глаза – темно-синими тенями.

На пальто прицепила яркий бант.

Отметим, что так как видео было опубликовано в историях, поклонники украинской телеведущей не смогли прокомментировать его.

Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».

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