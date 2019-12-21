Женя Кот прокомментировал конфликт с Анной Ризатдиновой после проекта «Танці з зірками»

После того, как сам Кот признался, что отказался танцевать в паре на "Танцы со звездами-2019" с Анной Ризатдиновой, он искренне удивился, что гимнастка дошла до финала. Его мнение, что спортсмены уходят где-то в середине проекта, Анна раскритиковала на своей странице в Instagram. В интервью Женя Кот лично расставил все точки над і после этого конфликта, пишет Viva.ua.

"Я еще раз скажу более буквально и кратко, чтобы у креативных СМИ и огорченных читателей не было двузначности. Спортсмен – не значит артист. Но может стать им, упорно работая над теми вещами, которых не научат в спорте. Поэтому искусство и спорт разные вещи, в чем-то похожи, но все же кардинально разные. Поэтому я был приятно удивлен, что у спорсмена получилось дойти до финала. Это мое мнение и у меня, как и каждого из вас, есть на него 100% право", - ответил Кот.

Также он решил поставить точку в спорте с Ризатдиновой.

"Камон, шоу давно закончилось, давайте двигаться вперед, и не создавать искусственных проблем, по крайней мере, не со мной. Я в таком не учувствую!", – добавил танцор.

Напомним, что победитель шоу "Танці з зірками", Евгений Кот, опубликовал новые фото с красавицей-женой. Снимки появились в Инстаграм танцора. На фото пара позирует в белых нарядах. Евгений выбрал кофту, а его жена предстала в рубашке и мини-шортах. Девушка сидит у ног Кота, который находится в зеленом кресле. Хореограф прикасается к супруге, а она иногда закрывает глаза от умиления.

"Хоть @tanci1plus1 и закончились, мы все равно мало видимся — моя @tatarintseva_official сейчас на гастролях в Бразилии✈️ Скучаю по тебе, крошка❤ Ребят! Напишите в комментах, какая фотка, по-вашему, самая милая?😌", - написал автор поста.

Напомним, что победитель "Танців з зірками" засветился с известной красоткой

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