Известная украинская певица Надеждаа Мейхер, участница в прошлом группы ВИА Гра, показала сочное фото в классическом образе

Надя в этот раз показалась в классическом костюме и близке. Она закрыла глаза и выгнула немного тело, что придало фото особой пикантности. Об этом пишет Politeka.

"Кто сегодня оставил осадок в душе твоей, Ангел мой? Кем заполнены мысли твои? До дна выпивая сокровенное, Ты радуешься. Со скоростью света услышу запах твоей любви. Это ты моё сердце биться заставляешь. Это ты моим чувствам придал значение, Моей жизни— смысл.", - написала Мейхер под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"Вы такая здесь сексуальная и соблазнительная, у меня даже часы встали, я бы с вами все зимы перезимовал. У вас необычный талант- талант быть сексуальной! Продолжайте в том же духе и побольше таких фоток!!!", "Вау", "Шикарный образ", "Неотразима", "Красавица! Богиня!", "Нежная страсть".

Ранее мы сообщали, что жаркая Мейхер на столе показала сочные места в пикантной позе.

Певица в этот раз забралась на стол и прилегла на него. На Мейхер оказалось в этот раз платье с большим декольте. Образ дополнила Надежда шикарным колье.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Моя любовь", "Боже какое колье! И вы Надюша наш изумруд!", "Шикарно, Вы невероятная красавица", "Надя, вы невероятная", "Баронесса", "Красавица", "Невозможно красивая, Надежда", "Какое колье", "Боже, какая красота", "Надюш, тут на фото так похожа на Джулию Робертс".

Сообщалось, что сочная Мейхер продемонстрировала свое достоинство забыв о белье.

Известная украинская певица Надежда Мейхер, которая была участницей группы ВИА Гра, поделилась новым жарким снимком.

Напомним, соблазнительная Мейхер не смогла удержать свою гордость в глубоком декольте

А еще Politeka писала, что аппетитная Мейхер в пикантной позе засветила свою гордость в ванной

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Мейхер показала свои упругости забыв о приличии и белье



