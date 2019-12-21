Дочь Оли Поляковой показала яркое видео с ванной

Дочь Оли Поляковой Маша показала эффектные кадры в ванной. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram девочки.

На опубликованных кадрах Маша Полякова красуется бровями в ванной. Она наложила на лицо эффект маски с сердцами на щеках.

Так, она появилась в кадре без макияжа и без одежды, а на видео в разделе Stories видны только плечи девочки, золотую цепочку на шее и мокрые волосы.

«Прямо сейчас я в ванной и я пальчиком мокрым сделала себе брови. Посмотрите, как это красиво. Я просто не могу», – говорит она в видео.

Маша сделала вид, что облизывает палец, чтобы намочить себе брови и сделать модную «мокрую» укладку.

Как сообщалось ранее, Маша Полякова умудряется прилично зарабатывать в сети, некоторые из поклонников посмеиваются, дескать, «скоро маму догонит». Но не это главное – фанатов звездной семьи заботят, в первую очередь, внешние преобразования знаменитостей.

Напомним, что Маша Полякова показала в своем микро-блоге неоткровенное, но стильное выразительное фото. Кадр, очевидно, студийный, девушка на фото запечатлена в модном свитере, с распущенными волосами – главным украшением кадра – стала лучезарная улыбка юной селебрити.

Некоторые из подписчиков девочки отмечают, что та очень похожа на мать – в сравнении физиологии с точностью утверждать не станем, а вот похоже, что в манере привлекать внимание публики Маша Полякова своей звездной матери не уступает:

«Скажите а у вас есть любимый человек ?», - подписала девочка фото.

Подписчики Марии, как обычно, активны:

«Ты очень красивая девочка»

«Красоточка!!!!»

«Если ты сделаешь маникюр будет намного лучше»

«Кап*ц сразу даже и не понял, что это ты, круто выглядишь»

«Ты с каждым днем краше и краше!!! Невероятная!!!»

Напомним, Полякова похвасталась талантом дочери, сеть взорвалась.

Как сообщала Politeka, Полякова напугала резким изменением во внешности: «как Брежнев».

Также Politeka писала, что бесстыжая Полякова засветила идеальные формы в пикантном наряде.