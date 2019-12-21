В сеть попали фото и видео с новогоднего корпоратива «Слуг народа»

В пятницу, 20 декабря, у фракции "Слуга народа" произошел масштабный новогодний корпоратив в одном из самых дорогих ресторанов столицы. Для политиков пела сама Тина Кароль и Jerry Heil, а ведущей была Катя Осадчая. Празднование обошлось депутатам в сумму с шестью нулями, сообщает Politeka.net со ссылкой на публикации в соцсети Facebook.

Сил нам у 2020 💚 Gepostet von Olena Moshenets am Freitag, 20. Dezember 2019

Украинские журналисты уже проанализировали вечеринку парламентского монобольшинства и рассказали о стоимости такого корпоратива. Насколько известно, певица Тина Кароль обычно выступает за 20 тысяч долларов в час (470 тысяч гривен). Следовательно, только ее двухчасовое выступление на корпоративе обошлось "слугам народа" почти в 1 миллион гривен.

Ведущей данного мероприятия стала звезда украинского телевидения Катя Осадчая. Также, на входе в ресторан была замечена известная певица Jerry Heil.

«У Слуг народа сегодня новогодний корпоратив. Кто-то из депутатов называет это неформальным «заседанием фракции». Другие - «благотворительным вечером». Открыто про гулянку никто не говорит. Большинство нардепов вообще не знают, что будет в КВЦ Парковом сегодня. Или так говорят нам. Но ДЖЕРИ ХЭЙЛ, которая поет «Охраааана, отмееена», уже приехала и забежала во внутрь со своим костюмом! Фотодоказательство прикрепляю», – сообщил на фейсбуке журналист Богдан Аминов.

В сеть попали и цены на основные блюда, которые заказывали в ресторане CHI "Слуги народа". Так, сам ресторан оказался самым дорогим из подобных в Киеве, и цены на еду и напитки соответствовали статусу заведения. Так, стоимость горячих блюд стоили от 200 до 1850 гривен за порцию. Алкоголь конечно же был элитным, поэтому стоимость одной бутылки виски составила 35 тысяч гривен.

Бюджетом новогоднего корпоратива для политиков изначально было выделено не более 1 миллиона гривен.

Напомним, что в интернет-сети появилось видео, как подготавливали помещение к корпоративу «слуг народа».

«Видео утренней подготовки зала для корпоратива партии Слуга Народа. Потом там выключили интернет и включили глушилки связи, новых видео больше не появилось», - говорится в сообщении.

Напомним, "слуги народа" похвастались рекордными гонорарами: Зеленскому и не снилось.

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