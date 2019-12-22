Участница популярного музыкального коллектива ВИА Гра Эрика Герцег показала откровенное фото со съемок

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram нынешней солистки ВИА Гра.

На новом опубликованном снимке артистка присела, немного расставив ноги и исподлобья смотрит в камеру. На девушке черные колготы или чулки в микро-горошек, волосы блондинка подобрала, также на ней прекрасно село мини-платье с высоким воротничком:

«Дорогой Дедушка Мороз!

Я весь год была очень хорошей девушкой😈, поэтому, пожалуйста, вручи меня в подарок...»

Мои Хорошие, вы уже придумали какие подарки хотели бы на Новый год?

Практически все снимки артистки носят пикантный окрас – она часто фотографируется со своими звездными коллегами и реже – одна. И в первом и во втором случае, девушка демонстрирует свою стройную фигуру и пышные «женские прелести».

Ранее на опубликованных кадрах молодые стройные и на любой мужской вкус красавицы из ВИА Гра кокетничали на камеру. Наряды у девушек – кричащие, если не сказать больше. На каждой из них кожаные изделия, добротно «усыпанные» разнообразными цепями и металическими кольцами.

Более того, девушки, скорее всего, как и в жизни, так и на фотокарточках за всем наблюдают "свысока" – надменные взгляды, устремленные прямо в объектив камеры придают опубликованным снимкам еще большей пикантности.

Кроме черных кож-одеяний, девушки распустили волосы и надели чулки или колготы в микро-сетку, чем выгодно подчеркнули свои стройные ножки. Не обошлось на новых снимках и без демострации груди и прочих женских прелестей – но, безусловно, не прямой, а косвенной. Местами откровенные наряди прижимали прелести молодых красоток слишком плотно…

Поклонники от такой «порции» красоты и артистизма просто в восторге:

«Красотки»

«Любимки»

«Кошечки, как всегда стильно и се*си)»

«Образы потрясающие»

«Красавицы умницы очаровашки и милашки»

«Образы потрясающие»

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА ГРУ, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.