Супруг легендарной российской певицы Аллы Пугачевой «засветился» с другой

Как сообщает Politeka, снимки он сам опубликовал в Instagram.

«Новогодняя премьера! Скоро! На YouTube-канале «Настя Ивлеева». Это будет что-то с чем-то», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Ивлеева и Галкин вместе ужинают, в тот момент, как в комнату заходит сама Пугачева.

«А что ты так волнуешься, я знаю Настю», - говорит она Максиму.

Уточним, что пользователи сети отреагировали на опубликованные кадры по-разному.

«Даже грустно. Эх, Максим, цену вы себе не знаете», «это круто», «ого!», «ждем с нетерпением!», «Бомба будет, ждем», «будем ждать», «Очередная дребедень. И старуха Пугачева там. Она не даст нам покоя. Обещала не выступать до 80 лет. Опять сбрехала», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, обиделся на негативный комментарий под фото, который ему оставил один из фолловеров в соцсети. Галкин, видите ли, "принц", а кто-то посмел дизлайкнуть. В своем микроблоге в Инстаграм комик поделился снимком, на котором предстал в костюме и белой рубашке на фоне роскошного интерьера, под стать дворцам. Кадр так и пышет богатством и успехом.

"Вчера вернулся домой, весь такой при параде, сфотался, но поздновато было выставлять, а вот сегодня запилил. А то скажете, что я только в трениках фотаюсь, а вот поди ж ты - прынц 🤴🏻#самнасебяненарадуюсь", - подписал фото Галкин.

Самодовольство артиста не всем пришлось по духу. Один из фолловеров написал в комментариях слово "дизлайк", за что тут же получил "ответку" от Галкина в виде нецензурного оскорбления "су*а".

В целом комментирующие с сарказмом отнеслись к "прынцу". А некоторые и вовсе открыто признались, что сначала залюбовались шикарной дверью, на фоне которой снялся Максим, а не им самим.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам: "прямо в машине...", пикантные кадры.

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