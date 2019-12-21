Дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла показала фото в одном купальнике

На фото Алла надела только нижнее белье и обувь. В руках она держит, скорее всего, кожаную косуху. Дочь Добкина игриво забросила ногу за ногу и держится за животик. Видно, что он у нее с "подарком". Судя по всему, это фото было сделано, когда Алла ходила беременной. Об этом пишет Politeka.

Дочь Добкина этим фото решила ответить на вопрос о питании во время беременности. Алла отметила, что писала пост, поэтому стоит полистать ленту.

Фанаты не смогли оставить комментарии под фото или оценить его. Ведь оно оказалось в сторис, где такая функция отключена.

Ранее мы сообщали, что знойная дочь Добкина без штанов заговорила о семейных традициях.

26-летняя дочь украинского политика Алла Добкина поделилась пикантным фото, сверкнув прелестями без тени смущения.

Алла выложила фото, на котором она предстала в соблазнительной позе. На девушке пальто белого цвета, нижнее белье и черные ботинки - и всё. Пикантный кадр с верхней одеждой на голое тело заставил сотни мужских сердец биться чаще. Фото менее чем за день лайкнуло более 1600 человек. Волнистые волосы, яркий макияж и удачный загар дополнили пленительный образ.

По словам Аллы, у них в семье есть традиция - обязательно собираться 3-4 раза в год, чтобы вместе отметить праздники. Девушка не понимает, как некоторые могут, к примеру, встречать Новый год в клубе, а не в уютном семейном кругу.



Сообщалось, что мокрая дочь Добкина показала, на что способна, видео облетело сеть.

Дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла показала, как потеет с мужчиной

«Капец. Вот так, если вы хотите иметь крутую фигуру. Только так. Только с таким трудом», - отметил тренер Аллы.

На опубликованных кадрах видно, как дочь Добкина делает упражнение на лавочке, а в какой-то момент мужчина подходит к ней и немного проливает ей воды на спину.

Напомним, дочь Добкина оставила ребенка и пустилась во все тяжкие

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