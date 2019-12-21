Американская модель и актриса Эбигейл Рэтчфорд взбудоражила поклонников новым горячим фото
Как сообщает Politeka, снимок девушка разместила в Instagram.
Так, на опубликованном снимке модель позирует в одних штанах в полоску сидя. Кроме этого, можно заметить на ногах Рэтчфорд красуются туфли на каблуке и шляпа.
При этом девушка без белья, о чем говорят ее роскошные формы. Однако украинцы не смогли высказать свое восхищение, поскольку кадр модель опубликовала в Stories.
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Как сообщалось ранее, на предыдущем снимке 27-летняя модель позирует с веером в руке на фоне занавеси. Красотка открыто и без капли стеснения демонстрирует свои аппетитные формы.
Отметим, что такая откровенность – козырь американской модели, на страницу которой подписаны более девяти миллионов человек по всему миру. Эбигейл практически ежедневно старается баловать фанатов порцией легкой, а иногда и очень даже приличной эротики, позируя в дорогом белье или вообще без него.
Успех мисс Речфорд в Instagram объясняется умением подать себя и выдающимися формами. Эбигейл – одна из самых высокооплачиваемых моделей купальников и нижнего белья в мире. Благодаря роскошной фигуре, она получила немало интересный прозвищ, самые известные из которых Эби, Солнышко, Ненасытная, Бикинибейба.
При росте 173 сантиметра красотка весит 58 килограммов, а ее параметры – 81/61/91.
На то, чтобы податься в модельный бизнес, девушку вдохновил старший брат, который снимался в рекламе Calvin Klein.
В 20 она лет приняла участие в конкурсе Мисс Пенсильвания, однако дошла только до полуфинала. Чтоб хоть как-то заработать себе на жизнь, девушка работала одновременно помощником юриста, секретарём и барменом.
Напомним, Эмили Ратаковски без белья взбудоражила сеть.
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