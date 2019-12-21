Известная украинская певица Ирина Билык показала подросшего сына Глеба на совместном фото

Снимок Ирина опубликовала черно-белый. На нем певица склонила голову над головой Глеба. Черная одежда мамы и сына прямо слилась вместе. Фото получилось очень чувствительным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Семейные ценности – не просто традиции, передающиеся из поколения в поколение. Это все, что семья переживает совместно внутри своей обители. Нет связи более прочной, чем семейные узы и не существует чувства более искреннего, чем родительская любовь.", - написала Ирина под фото.

Фанаты написали несколько комментариев под фото:

" Класс, очень красивое фото", " Красивый мальчик", "Какая красота", "Мадонна с младенцем".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Ирина Билык решила предположить, как бы ее звали, если бы она родилась в Африке.

Певица опубликовала фотографию женщины с пышной прической.

"Если бы я родилась в Африке, меня бы назвали Ифе, что в переводе означает Любовь. Как вы думаете, какая могла бы быть, в таком случае, моя африканская фамилия?", - написала Ира под фото.

"Ирка, ну и дела,ты на Киркорова похожа, да), сколько фотке этой Ир, как Африканский ты Имир),но это юмор всё друзья,красива Ира правда да?)", "Спросите у Гайтаны её девичью фамилию и не мучайтесь", "Билык, она и в Африке - Билык! Такой другой просто нет! Вы невероятная", "Очень необычно, но не плохо.".

Сообщалось, что Билык в черной шляпе ошарашила украинцев интимным признанием.

Известная украинская певица Ирина Билык опубликовала новый снимок в социальных сетях. Она на нем крупным планом с серьгами-звездами. Также исполнительница надела черную шляпку с сеточкой на глаза.

"Мне так нравится наш с вами диалог под постами! Еще совсем недавно я вообще не понимала смысла в этих лайках, комментариях и пр. Просто писала о том, что думалось и иногда заглядывала под посты, но делала это, каюсь, с некоторым пренебрежением", - написала Ирина.

Напомним, Коляденко раскрыл настоящую причину расставания с Билык

А еще Politeka писала, что Ирина Билык пошла на кардинальные перемены

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