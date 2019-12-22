Звезда призналась, что могут быть сюрпризы!

Известная украинская исполнительница Верка Сердючка рассказала, что на самом деле думает про Евровидение

Как сообщает Politeka, об этом звезда рассказала в рамках программы «Светская жизнь».

Так, Сердючка поспешила напомнить, что будет членом жюри Нацотбора.

«Вот скажи, где логика? Все в новостях по телевизору объявили, что Андрей Данилко сидит в жюри», - сказала артистка.

В то же время Катя Осадчая поинтересовалась, что будет, если избранный певец не сможет поехать на конкурс.

«Мы живем в стране мечты, в стране в смартфоне - могут быть всякие сюрпризы! Может, Верка Сердючка и хочет, а вот Андрей Данилко – против», - подчеркнула Сердючка.

Более того, певица также рассказала о том, что некоторые из ее поклонников уже расслышали в ее новой песне Make It Rain Champagne фразу «Make Ukraine Champagne».

«Вот это только со мной происходит, скажи?! Я даже клип не снимала, а вот теперь надо будет - уже даже Алан Бадоев звонил», - сказала она.

Как сообщалось ранее, на концерте Верки Сердючки в Голландии, по всему видимому, было «жарко».

Так на новых опубликованных профессиональных кадрах в центре событий, разумеется, звезда. Верка Сердючка отожгла в компании своего шоу-балета на концерте в мировой столице «приятных развлечений», месте, где прекрасно живется почти что всем представителям сексуальных меньшинств – фееричном Амстердаме.

Концерт артиста Андрея Данилко, похоже, прошел на ура, зал был переполнен, Верка Сердючка спела свои хиты под аплодисменты тысяч поклонников:

«Thank you Amsterdam! @songfestivalfeest Photos by @nathanreinds @ferdydammanphotography», - подписал артист опубликованные кадры с концерта.

Напомним, новый хит Верки Сердючки слили в сеть, устоять невозможно: "Ты что, его украла?"

Как сообщала Politeka, Данилко вместе с мамой Сердючки ошеломили новым фото: «Стоят, как засватанные…»

Также Politeka писала о том, что мама Верки Сердючки устроила переполох в Европе, видео взорвало сеть: «Дурында»