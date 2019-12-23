Украинская певица Светлана Тарабарова удивила весьма откровенным фото

Звезда некоторое время назад опубликовала пост в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net. В кадре артистка позировала на кровати с белоснежным постельным бельем.

Светлана сидела в майке на тонких бретельках и джинсах. Примечательно, что девушка не надела нижнего белья под верхнюю часть одежды с глубоким декольте. Певица смотрела в камеру, на ее лице присутствовала легкая улыбка.

"После концерта еще долго не могу успокоиться. Приятный адреналин, приятная усталость. Пожелаем друг другу в комментах сказочных снов?) ✨ P.S .: мятного чая мне, мятного 🌱", - написала певица.

За 12 часов пост артистки собрал более 12 тысяч лайков и много комментариев.

"Расскажи, почему молодые женщины любят селфитися в таком месте? 😍", "Вы замечательная ♥ ️ вы человек - позитив ♥ ️ вы искренняя и открытая ❤️❤️❤️", "Какие со**чки набухшие🔥🔥🔥", "Так твое возбуждение видно)))", "Всем приятных снов😘👏", "Как адреналин я всегда немного на кровати попрыгайте и сразу спать хочется, попробуйте так!", "Тарабарова, ты - огонь 🔥 !!!!!", "Светик ну зачем уже так?!", "А вот хотелось бы чтобы вы как простой и равный человек нам тоже уделяли внимание так же как и мы тебе Светуличка❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Светлана Тарабарова и реперша Alyona Alyona сделали совместное фото присев на колени.

На фото Светлана в белой одежде, а Alyona Alyona решила выбрать леопардовый костюм. Девушки смотрят в камеру и демонстрируют свои кулаки. На еще одном фото Тарабарова перед коллегой стала в позе буквы Г и что-то кричит, а на последнем Света высунула язык. Фотосет получился очень интересным.

Ранее мы писали, что Светлана Тарабарова похвасталась в сети, как проводит отдых в Ужгороде.

Снимки девушка опубликовала у себя в Instagram.

«Цвет или чб? Ужгород, сегодня #светлая сторона музыки поздравляет тебя с Днем города», — говорится в подписи.

На снимках девушка позирует в бассейне, выставив напоказ аппетитные формы. Это стало причиной бурной реакции со стороны пользователей.

Напомним, что Тарабарова растрогала всех фотографией с новорожденным сыном.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona в леопарде и Тарабарова показали себя в пикантных позах: "Вот это бомба"

Также Politeka писала, что беременная Светлана Тарабарова поделилась трогательным семейным фото.