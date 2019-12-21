Известная украинская Светлана Тарабарова и Alyona Alyona сделали совместное фото присев на колени

На фото Светлана в белой одежде, а Alyona Alyona решила выбрать леопардовый костюм. Девушки смотрят в камеру и демонстрируют свои кулаки. На еще одном фото Тарабарова перед коллегой стала в позе буквы Г и что-то кричит, а на последнем Света высунула язык. Фотосет получился очень интересным. Об этом пишет Politeka.

"Эта девушка ворвалась в наши сердца с большой внутренней силой и верой в себя. Светлая сторона набирает оборотов. Откровенность, искренность и смелость стает трендом. И я этому очень радуюсь. Добро должно быть с кулаками, мы это знаем, да Alyona Alyona?", - написала Светлана.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Очень крутая. И правда, особенная.", "Красивые девушки", "Крутые", "Ну это просто кошмар. Почему она не приведет себя в порядок, лицо аж лопается. Еще и одевают ее ужасно, подчеркивая все недостатки. Выглядит она еще хуже от этого всего". "Это по вашему круто? Реально".

Ранее мы сообщали, что певица Джамала и рэперша Alyona Alyona поделились премьерой клипа на песню "Забирай".

Певицы спелись вместе для того, чтобы дать отпор хейтерам. Для Джамалы - рэп - неожиданная смена музыкального амплуа. Но, судя по восторженным откликам, композиция пришлась украинцам по вкусу.

"Сегодня соцсети стерли границы между артистом и слушателями. Вроде и хорошо, ты можешь написать кому угодно и получить ответ непосредственно. Но в то же время для артиста это ловушка. Ответишь - человек начинает думать, что ты будешь с ним общаться постоянно. Не ответишь - "зазналась, звездная болезнь", - подписала ролик Джамала в социальной сети Инстаграм.

Напомним, Alyona Alyona без одежды и комплексов похвасталась пышными формами

Также Politeka сообщала, что Alyona Alyona сняла с себя одежду и задрала ногу

А еще Politeka писала, что эпатажные Джамала и Alyona Alyona высунули языки на камеру



