Жена известного телеведущего-путешественника Дмитрия Комарова, которая в 2016 году стала "Мисс Украиной", предстала в стильном образе

Как сообщает Politeka, снимок Александра Кучеренко опубликовала в Instagram.

Молодая жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко часто радует публику яркими моментами своей жизни на страницах соцсетей.

Так, в этот раз красотка показала свежее фото, на котором попозировала в сексапильном коротком платье серо-розового оттенка оригинального фасона с одним рукавом.

Обратим внимание, что наряд подчеркнул идеальную фигуру звездной красотки, а также оголил изящное плечо и шею. Длинные пышные волосы модели распущены и красиво уложены, а на ее лице яркий макияж и лучезарная улыбка.

"New Year loading 98%. Словили уже праздничное настроение?", спросила Саша у подписчиков.

Поклонники не прошли мимо и принялись обсуждать новое фото красотки.

«Какая красивая", «Ты прекрасна», «Пока еще не словили, ловим», «Вы сногсшибательны😍», " Красотка Саша ви такая милая💖💖💖 "- пишут в комментариях.

Как сообщалось ранее, жена популярного телеведущего и знаменитого путешественника Дмитрия Комарова предстала перед публикой в эффектном наряде.

Как известно, Александра Кучеренко является в некоторой степени коллегой своего звездного супруга – модель также стала телеведущей, работает она в студии и рассказывает о звездном спорте, в отличии от ее мужа, который работает над авторской программой и постоянно «носится» по миру.

Так на новых опубликованных кадрах со студии Александра Кучеренко предстала в красном костюме – пиджаке и мини-юбке. В чулках или колготах, да в классических туфлях на каблуке стройные ножки девушки смотрелись просто изумительно. Александра, впрочем, как и всегда, улыбчива.

22-летняя модель просто «оглушила» поклонников своей красотой:

«Великолепная Александра 😍🔥🔥🔥🔥🔥»

«Красотка 💓», -пишут в комментариях.

Напомним, что Дмитрий Комаров раскрыл правду о скандале с перестрелкой в Бразилии.

Как сообщала Politeka, Дмитрия Комарова подстрелили в Бразилии.

Также Politeka писала, что Дмитрий Комаров пропал в экспедиции