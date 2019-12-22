Известная американская актриса Памела Андерсон показала откровенный снимок

В 90-е вряд ли можно было найти подростка, который не имел в своей коллекции снимком актрисы. Казалось бы, только вчера юная красотка демонстрировала свою роскошную фигуру и являлась главной героиней телесериала «Спасатели Малибу».

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала архивный снимок, на котором позирует лежа на диване. Для данного снимка горячая актриса выбрала довольно откровенный купальник, в который с трудом уместила свою знаменитую грудь. Кроме того, изящные туфли добавили пикантности снимку Андерсон.

А соблазнительная поза довела ее поклонником до пика удовольствия.

Ранее актриса опубликовала архивный снимок, на котором позирует возле зеркала. Секс символ 90-х облачилась в шелковую ночнушку, которая просто идеально подчеркнула ее шикарный бюст.

Памела была довольна выбором своего наряда и чувствовала себя уверенно с таким декольте. Звезда решила обойтись без украшений, чтобы не отвлекать внимания от своего бюста.

Американская актриса и фотомодель тщательно следит за своей внешностью. Около года она встречалась с французским футболистом Адилем Рами, который был младше нее почти на 20 лет. Однако недавно пара разорвала отношения. Звезда обвинила мужчину в том, что он ей изменял, а также порой жестоко с ней обращался. Сам спортсмен обвинения опровергает.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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