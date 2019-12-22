Российская телеведущая Дана Борисова оказалась в центре скандала со своей дочерью

Причиной стал конфликт Борисовой с 12-летней Полиной, который закончился госпитализацией дочери, вызовом полиции.

Мать и дочь решили вынести на публику выяснение отношений.

На своей странице в соцсети девочка рассказала, , что у ее матери снова появились проблемы с наркотиками. Из-за этого она переехала жить к отцу.

В свою очередь Дана очень расстроилась таким поведением близкого человека и решила сдать анализы в медицинском центре, результатами которых поделилась в сети.

"Спасибо тебе, любимая Полина за всю грязь, которую получаю от тебя взамен на понимание и любовь", – написала Борисова.

В документе указано, что следов наркотических веществ у нее обнаружено не было.

Однако пользователи поставили под сомнения бумажку и не поверили.

«Дана, ну а с речью что? Она очевидно нарушена. Окей пускай не наркотики, но с речью очевидно что-то не так. Что с вами тогда? АЛКОГОЛЬ?», «Почему такой вид, ошибки, речь ? Месяц назад была нормальная, красивая женщина. Жаль», - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, что скандальная российская телеведущая Дана Борисова, которая в 2017 году приезжала в оккупированный Крым и называла его «российским», на днях приехала в Киев на съемки шоу.

Она рассказала, что ехала поездом и не столкнулась ни с какими проблемами при прохождении таможни. Позже ведущая поделилась в соцсетях фотографией из украинской столицы.



"Ей всего четыре месяца. Но Мишель — она все для меня! Я ее безумно люблю. Этот шпиц — чудо! А дочь остро реагирует, говорит, что я собаку больше люблю, чем ее.", - добавила Борисова о новой собаке, которую забрала дочь.

Напомним, известная ведущая после избиения помирилась с дочкой

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