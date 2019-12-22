Украинская певица Таисия Повалий опубликовала пост в Инстаграм, в котором рассказала о шоу на российском телеканале

Артистка позировала в сине-зеленом платье, пишет Рoliteka.net. Образ артистки завршали красивые аксессуары. На первом фото звезда сделала селфи, сняв себя крупным планом. Женщина смотрела в камеру и улыбалась.

На втором кадре артистка предстала сбоку. На платье были заметны перья павлина. Как оказалось, звезду снимали во время того, как она себя снимала.

В посте певица раскрыла информацию о предновогоднем шоу на одном из российских телеканалов.

"...С огромным нетерпением и предчувствием чего-то особенного жду эту Новогоднюю Сказку!

Присоединяйтесь, дорогие мои друзья! Люблю вас! 😘❤️ Кстати, у меня прекрасная роль , я играю Смотрительницу Гарема!", - написала Повалий.

Почти за сутки публикация артистки собрала почти 4000 лайков и много комментариев. Некоторым людям не очень понравились фотографии, которые разместила звезда.

"Хочу спросить у Таи, ты на этом фото, довольна собой?", "Скоро все певицы будут с одним лицом. Различать только по голосу сможем", "Тая, Вы шикарная!!!😍 Я в предвкушении!💋💋💋", "Потрясающая женщина 😻😻", "Очень плохая фотография", "А на первом фото это тоже вы?!", "Красотка!!! Хабиби!!! Ламазо!!! Обожаю", "Шикарная 💙💙💙💙💙💙💙💙💙", "Все ж глазки выдают годы", "Не очень удачное фото....", "Шикарная женщина", "Вау,ох,ох....", "Тоже , наверное, не слышала ни про ботокс, ни про филеры", "Любимая певица и прекрасная женщина✨", "Не узнала...(((", "Вау!!! Вы бомба!!! Очень жду!!", "С Днем Рождения Вас!!!Но лицо конечно чучуть перетянули как будто не ваше,изменились)", "Просто ужас","На себя не похожи.... зачем быть как все....", - написали пользователи сети.

Напомним, Таисия Поваий несколько лет как уехала из Украины и теперь активно выступает в РФ.

В частности, сейчас в России снимают традиционные «Новогодние голубые огоньки».

Так, Таисия Повалий «объединилась» с 40-летним Витасом, артисты споют хит 1976 года «Ты мне не снишься» из репертуаре ВИА «Синяя птица».

Напомним, Таисия Повалий откровенно призналась, что чуть не умерла из-за своей собственной ошибки.

Как писала Politeka, скандально известная украинская певица-запроданка Таисия Повалий отметилась новой нелепой выходкой в России

Также Politeka чообщала, что певица Таисия Повалий похвасталась своим признанием в стране-агрессоре.