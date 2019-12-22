Известная певица Анна Седокова показала милый снимок на котором позировала со своим любимым мужчиной
Как сообщает Politeka.net, Анна Седокова сейчас счастлива в отношениях с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Он играет за российские "Химки".
Влюбленные в последнее время частенько делиться общими снимками, а также признаются в любви под ними, пишут милые послания друг другу и рассказывают, где они проводят время.
На своей странице в Instagram звезда поделилась ярким кадром на котором появилась вместе со своим любимым человеком. Парочка счастливо улыбается на камеру. Янис крепко обнимает Анну, а она положив голову на его плечо мягко щурится.
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Певица выбрала для прогулки яркие штаны оранжевого цвета и толстовку бежевого. А Янис выбрал потертые джинсы, футболку белого оттенка и кроссовки в тон.
"Погода хмурая, а мы веселые, потому что едем на смотрины в наш уже родной приют для собак. Везём подарки и вкусняшки от нас и моих друзей, которые вместо цветов, приносили конвертики с деньгами, на которые мы сделали уже много хороших дел❤️", - написала Анна Седокова.
Кроме того, она поинтересовалась у пользователей сети привезут ли они домой собаку:
"Ваши ставки? Мы вернёмся домой с собакой или без?"
Пользователи сети не смогли оставить парочку без комплиментов, а также предположили вернется ли парочка с собакой.
"Обожаю Вас ещё и за помощь приютам и бездомным животным! ❤️❤️❤️", "Наверно заберёте себе девочку собачку", "С собачкой ❤️ такие классные👍🏻 😍очень рада за вас🙌🏻❤️", "Какие молодцы !!!! 👏👏👏".
Также ранее сообщалось, что популярная российская певица украинского происхождения Анна Седокова похвасталась формами в леопардовом наряде.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Седокова позирует в облегающем леопардовом наряде и корсете. Однако поклонники девушки не смогли высказать свое мнение о наряде кумира, поскольку кадры опубликованы в Stories.
Напомним, Седокова похвасталась формами в прозрачном платье.
Как еще Politeka писала, что Седокова устроила пикантные игры с молодым любовником посреди лифта.
Также Politeka сообщала, что Седокова устроила бурные развлечения на день рождения.