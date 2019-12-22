Известная украинская исполнительница MARUV, которая так и не поехала от Украины на Евровидение, показала луковую историю

На видео MARUV в прозрачном костюме режет лук возле плиты. После этого она его бросает в сковородку и в сторону Регины, известной российской певицы. Потом показывают совместный танец знаменитости с Региной, а на фоне Елена Чепина, известная певица, разбивает гитару. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сняли видосик для вас. Как вам наша луковая Истрия ? Девушка с гитарой Елена Чепина", - написала знаменитость.

Фанаты успели оставить несколько комментариев:

"Гитару жалко", "Шикарно, круто", "Красивые ноги и то, во что они облачены", "Мне чай с шиповником, если можно", "Гитару за что", "Вкусное блюдо видно получилось", "Нормальная подготовка к новогоднему корпоративу", "Это бомба"

Ранее мы сообщали, что MARUV раскрыла планы на будущее и ошарашила признанием о детях.

Популярная украинская исполнительница MARUV разоткровенничалась и рассказала о том, где познакомилась с мужем, а также о планах на детей.

Так, девушка познакомилась с мужем в стриптиз-клубе.

«У нас есть общий друг. Он там работал кальянщиком и он сказал мне: "Что ты такая одинокая? Тебе нужно уже парня найти! У меня есть хороший кандидат – два метра ростом, баскетболист". И вот он приходит и поскольку это стриптиз-клуб, начал с неуместных шуток. Но я его сразу поставила на место», - отметила она.

Сообщалось, что страстная MARUV наказала девушек прямо на концерте.

Звезда ошеломила пикантными кадрами, сделанными во время очередного концерта. Также отметим, что певицы позировали в тоненьких и полупрозрачных нарядах красного оттенка и массивной обуви на высоких каблуках. Девушки позировали не только в латексных костюмах, но еще и дополнили образ аксессуарами и ярким макияжем.

Напомним, MARUV рассказала об интимных конфузах во время концерта

А еще Politeka писала, что MARUV сняла латекс и поразила внешностью в обычной жизни

Также Politeka сообщала, что MARUV оказалась в толпе полураздетых красоток



