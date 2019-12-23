Известная украинская фигуристка и финалистка шоу "Танцев со звездами" Анна Ризатдинова показала идеальную растяжку

На фото Анна в белом платье для выступлений с пышным низом. При этом сверху оно покрыто золотыми кружевами. На втором снимке Ризатдинова выступает на сцене в наряде и делает воздушный шпагат. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли прокомментировать фото и поставить лайки. Кадры были опубликованы в сторис Анны.

Ранее мы сообщали, что гимнастка Анна Ризатдинова, которая стала суперфиналисткой последнего сезона «Танців з зірками», рассказала об отношениях с известным нардепом Александром Онищенко.

По словам спортсменки и модели, слухи о их с политиком и бизнесменом продолжающемся романе неправдивы. Об этом она заявила на веб-конференции.

Олимпийская призерка заверила всех фанатов , что слухи о пиаре за счет отношений с известным богачом полный бред:

«На днях я узнала, что, оказывается, что многие считают, что я с Александром Онищенко. Даже не то, что многие, а вот всех окружил такой слух о том, что я с Александром, но просто на какой-то период времени, мы, скажем так, разошлись и специально все это разыграли, но все будет хорошо, через пару лет или неизвестно когда мы сойдемся и будем жить долго и хорошо», - сообщила аАнна Ризатдинова.

Сообщалось, что любимица Ямы из "Танців з зірками" похвасталась аппетитными формами в образе снегурочки.

Украинская гимнастка, участница шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова опубликовала фото в ярком образе

Девушка предстала в голубом платье, открывающем ее красивую спинку, поясок идеально подчеркнул ее тонкую талию.

Анна ярко улыбается и выглядит счастливой.

Напомним, фаворитка Ямы едва удержала роскошные прелести за тонкой сеточкой

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