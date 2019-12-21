Красавица предстала в в белоснежном наряде

Украинская фигуристка, финалистка шоу "Танці з зірками", Анна Ризатдинова, обратилась к подписчикам с вопросом

Текст своего сообщения звезда подкрепила красивым фото, пишет Рoliteka.net.

Гимнаска предстала в белоснежном наряде с глубоким декольте, которое выгодно подчеркивало ее пышную грудь. Анна улыбалась, глядя в камеру, и дотрагиваясь пальцами к щеке и подбородку.

Макияж с блестками, элегантная цепочка с крестиком и убранные волосы - сделали образ звезды еще более безупречным.

"Какие планы на Новый год ?) Все уже приобрели билеты на главный новогодний праздник", - поинтересовалась Ризатдинова у подписчиков.

За час пост артистки собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Красотка😎", "Какая красиваяяяяяя", "Очень красивая и что ценно от природы, это сейчас редкость 😍❤️", "Симпатюлька😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍", - написали пользователи сети.

Отметим, по результатам зрительского голосования Анна Ризатдинова заняла второе место на шоу "Танці з зірками", хотя члены жюри были уверены, что звезда заслужила большего. Так, Влад Яма сказал, что актриса Ксения Мишина выиграла благодаря актерской игре и поклонницам ее партнера Евгения Кота. Хотя Ризатдинова могла выиграть по праву, ведь очень хорошо танцевала.

Ранее мы писали, что недавно фигуристка предстала в спортивном, обтягивающем костюме и кроссовках.

Внимание подписчиков привлекло то, что Ризатдинова растянулась стоя в шпагате - девушка подняла ногу выше своей головы.

"Всякий раз, когда вы чувствуете себя плохо, просто помните, что #cocacola продавала только 25 бутылок в первый год", - написала Анна.

Напомним также, что Анна позировала в голубом платье, открывающем ее красивую спинку, а поясок идеально подчеркнул ее тонкую талию

Анна ярко улыбается и выглядит счастливой.

"Под Новый год мечты сбываются ✨!...", - написала она.

Лишь за 15 минут пост звезды получил более 1000 лайков и много комментариев.

"Красотка", "Снегурочка просто нереальная", "Самая красивая снегурочка", "Красотка🔥😍", "Очень красивое фото", "Очень красиво", "Просто вау", - написали пользователи сети.

Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" раздвинула ноги в пикантной позе: "Даже Волочкова позавидует"

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