Умер человек, который был с детьми примадонны с рождения

Первая няня детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина умерла

Беда настигла семью примадонны еще два с половиной года назад. Первая няня детей звезд, Валентина Юдина, ушла из жизни в возрасте 54 лет от онкологического заболевания.

Об этом сообщили в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ, где показали сюжет о женщине, пишет teleprogramma.pro .

Женщину показали еще при жизни. На кадрах няня рассказала, что дети, Лиза и Гарри, засыпают рано, но и встают не рано. Женщина занималась детьми с самого роддома.

Однако, когда Гарри и Лизе было два годика, Пугачева и Галкин решили найти другую няню со знанием иностранных языков.

Юдина ушла, мечтая стать дизайнером. Певицу Анну Калашникову попросили помочь Юдиной. Когда первая связалась со второй, то выяснилось, что та болеет.

Кроме того, бывшая няня призналась, что ей было тяжело справляться с обязанностями в доме знаменитостей. Порой ей хотелось выйти за пределы замка.

Отметим, Валентина Юдина занималась воспитанием детей в течение 17 лет. Она имела образование педагога — закончила профильное училище.

Когда Алла Пугачева искала нянь для наследников, она попросила у своих подруг помощи. Одна из них была певицей Ирсон Кудиковой, которая посоветовала Валентину Юдину. Последняя себя хорошо показала на собеседовании.

Так, россиянка попала на работу. Изначально Валентину взяли как запасную няню Лизы, а потом она стала основной. Женщина рассказала, что опекалась девочкой почти с самого рождения. При ней малыши прибыли с роддома. Гарри занимались другие коллеги. Следить за Лизой приходилось 24 часа в сутки.

Ранее мы писали, что домработница Пугачевой, Надежда Романова, поделилась в эфире одной из передач на российском телеканале о своей работе.

Женщина отметила, что в течение нескольких лет заботилась о дочери певицы Кристине Орбакайте, однако ей часто приходилось бывать также в гостях и у самой Пугачевой. По словам домработницы, между ними были теплые отношения.

Романова поделилась, что Примадонна всегда дарила ей дорогие подарки.

В частности, она получила от артистки сумку от Луи Виттон.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

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