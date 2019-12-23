Российская певица Алла Пугачева удивила своей внешностью во время недавних выходов в свет

Специалисты заметили сильные перемены с лицом примадонны. Так, у артистки проявляются бугры.

Косметолог и пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, что подобное является последствиями неоднократных и непоследовательных вмешательств со стороны косметологов и хирургов, пишет Собеседник .

По словам эксперта, Пугачева начала прибегать к всевозможным вмешательствам, когда использовались препараты на основе синтетических материалов. В частности, биополимерный гель, который может проходить у неконтролируемому фиброзу.

Даже под макияжем видны бугры под кожей. Эксперты обратили внимание на "крупный, мужиковатый подбородок", который также может говорить об использовании синтетического препарата. С фиброзом бороться - сложно, неровности можно прикрыть введением других препаратов, но не бесконечно.

Стоит отметить, что примадонна никогда не скрывала информацию об операциях. Артистка сделала липосакцию всего тела, блефаропластику и круговую подтяжку лица.

Однако, по словам пластического хирурга Александра Вдовина, в таком возрасте уже запрещено проводить пластические операции.

На данный момент звезде подходит аппаратная косметология и инъекции красоты для корректировки морщин. Также Вдовин советует сделать певице липосакцию лица, а после этого можно будет подкорректировать лицо инъекциями.

Напомним, на днях другой косметолог решил раскрыть секрет молодости Аллы Пугачевой. Так, по его словам, примадонна, вероятно, "зашила" имплант себе в подбородок, дабы сделать его более круглым.

Также, артистка сделала уколы ботокса в губы, чтобы моделировать их форму. Возможно, звезда вставила филлеры в области губ.

Кроме того, специалисты думают, что певица сделала себе ультразвуковой лифтинг лица.

Ранее мы писали, что врач и подруга примадонны, Алина Редель, рассказала, что звезда перестала есть соленое и сладкое. Как отметила специалист, раз в неделю артистка делает разгрузочный день.

Другой диетолог, Надя Шарк, предполагает, что Пугачева не ест продукты с солью.

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