Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми кадрами, которые опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм
Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.
Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.
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В этот раз артистка продемонстрировала достаточно смелый и необычный образ. Для финала съемок песенного шоу «Х-фактора» звезда выбрала пикантный наряд, который выгодно подчеркнул ее похудевшую фигуру.
Так, Настя блестнула формами в кружевном боди, расшитым камнями и дополненным черного цвета накидкой. Свой впечатляющий образ артистка дополнила блестящим макияжем, а волосы собрала в эффектный конский хвост.
В разделе Стори артистка также показала кадры со своего выступления, удивив жарким видом. Настя с радостью похвасталась фигурой во время подготовки к съемкам песенного шоу. Поскольку кадры были представлены в разделе Стори, поклонники не смогли их прокомментировать.
Также на своей странице в разделе Стори звезда показала себя в необычном и сверкающем образе. Артистка опубликовала фото, на котором позирует в черном платье с глубоким декольте и объемными рукавами, выполненными из сетки. Дополнила свой образ Настя большой прозрачной маской в тон платью, закрывающей практически все лицо. Также на ее лице яркий макияж.
В таком образе звезда решила посетить вечеринки «Ночь химер» вместе со своим супругом.
В целом наряд произвел впечатление на многих, ведь она посветила идеальной фигурой в оригинальном платье с прозрачными вставками черного цвета с открытыми плечами от бренда своей лучшей подруги, дизайнера Анны Завгородней-Андрийчук.
Напомним, Каменских показала, как развлекается в Мексике в смелом наряде.
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