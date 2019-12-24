Актриса была не одна во время прогулки по Лос-Анджелесу

Голливудская актриса, Анджелина Джоли, прогулялась с детьми по магазинам

Звезду вместе с дочерьми, Захарой и Шайло, заметили в Лос-Анджелесе 22 декабря, пишет Рoliteka.net. Троица шла с пакетами и выглядела очень довольной. Они что-то бурно обсуждали и смеялись.

Для своего выхода знаменитость выбрала белую рубашку, юбку-карандаш, черное пальто и светлые туфли-лодочки. Завершали образ Джоли очки и часы.

Дочки Анджелины выглядели, по-простому. Захара надела черный свитер, который оголил ее плечи и черные обтягивающие джинсы.

А Шайло, как всегда, надела то, что больше подходит мальчикам - серую объемную толстовку, шорты и кроссовки.

Фото семьи разлетелись по сети, в частности, по фан-группам звезды.

"Ужас...у нас бомжи на вокзале лучше выглядят...неужели никто не научит этих детей следить за собой", "Они одеты хорошо, аккуратно, спортивно, от марки. Что вам надо еще? Они дети, оставьте их быть детьми", "Какие они милые...😘😘😘", - написали русскоязычные пользователи сети.

Напомним, по слухам, 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло, уже два года сидит на гормональных препаратах для проведения операции, которую должны провести с наступлением совершеннолетия.

Анджелина Джоли поддерживает ребенка в своем выборе. В частности с разрешения артистки и ее бывшего супруга, недавно девочка сменила имя на Джон уже официально. Ранее ребенок лишь просил так себя называть.

Ранее сообщалось, что приемные дети Брэда Питта и Анджелины Джоли отказались прийти на день рождения актера.

Как известно, Питт общается только с некоторыми своими детьми – Шайло, Ноксом и Вивьен. Приемные же напрочь отказались даже общаться с отцом.

Ранее, ради того, чтобы хоть как-то наладить связь с семье, актер, у которого были проблемы с алкоголем, пошел в группу анонимных алкоголиков и, судя по тому, что пишут голливудские таблоиды, смог победить пагубную зависимость.

Напомним также, что Анджелина Джоли пообщалась с ребятами в рамках глобальной программы, посвященной миру.

Для своего выхода звезда выбрала белую свободную рубашку и черные брюки.

Напомним, Джоли поразила интимным признанием о жизни с Питтом и не только: "Мое тело много пережило".

Как сообщала Politeka, Джоли поразила скандальным образом в новой фотосессии: "из одежды только фата".

Также Politeka писала, что Джоли настигла смертельная опасность прямо во время съемок: «пришлось…», подробности.