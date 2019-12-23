Муж известной актрисы Анастасии Заворотнюк столкнулся с новыми проблемами

Об этом пишет издание 360tv.

Так, в СМИ появилась информация о том, что близкие "прекрасной няни", которая активно борется с онкологией, столкнулись с новой проблемой.

Мужу Анастасии Заворотнюк Петру Чернышеву якобы банки заблокировали финансовые счета, на которых аккумулировались деньги на лечение российской звезды.

В соцсетях утверждают, что именно из-за больших пожертвований банки заблокировали счета фигуриста, расценив транзакции как мошенничество.

Но директор Анастасии Заворотнюк опровергла эту информацию и заявила, что семья российской актрисы официально не объявляла о сборе денег на лечение.

«А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги? Где вы взяли такую информацию? Ваш бред комментировать я не буду», — заявила Татьяна Попова в комментарии журналистам.

Из слов директора актрисы можно сделать вывод, что организацией "сбора денег" занимались мошенники в социальных сетях. Но журналисты задаются вопросом, почему тогда счета Петра Чернышева были заблокированы, учитывая сложную ситуацию с Анастасией Заворотнюк.

Ранее мы сообщали о том, что судебные приставы объявили охоту на родственников Завоторнюк. Известно, что звездная семья накопила долги, которые теперь требуют погасить.

Сообщается, что у матери Заворотнюк есть долг за квартиру в размере почти 46 тысяч рублей. Платежи за жилье перестали поступать именно в тот момент, когда появилась первая информация о тяжелой болезни "прекрасной няни".

Согласно решению суда, женщина в обязательном порядке обязана погасить задолженность. Такой вердикт фемида вынесла еще в 2018 году, но судебные приставы объявили охоту лишь сейчас.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

Также Politeka писала, что молодая дочь больной раком Заворотнюк показала неожиданное фото звездной матери.