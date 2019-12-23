Популярная певица Тина Кароль представила новые кадры, на которых предстала в чувственном и нежном образе

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

В этот раз певица показала в разделе Стори Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и нежном образе. На фото, которое появился в аккаунте звезды, она позирует в необычном стиле.

Дело в том, что Тина решила показать пару первых кадров со своего участия в рождественском шоу. Сама Тина далеко не первый раз принимает участие в съемках праздничного концерта.

Ранее Артистка также заявила, что хочет проводить данное мероприятие каждый год, чтобы сохранить для следующих поколений украинские традиции и показать красоту колядок.

"В наше время люди потеряли веру в чудо. Мы перестали делиться своим добром и любовью. Но чудо – реально, традиции живы, и не только в вечер перед Рождеством. Они сопровождают нас всю жизнь, нужно только открыть свои глаза и сердце, позволить добру войти в свою душу. Я мечтаю, чтобы этот концерт помог людям пронести огонь добра в душе не только на Рождественские праздники, а и через всю свою жизнь, ведь это зависит только от нас самих", – говорит Тина.

Ранее артистка поделилась серией необычных кадров.

«Поп-дива Тина Кароль выпускает парфюм своего имени. Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.

На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера. », – сказано на странице Тины.

При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки «одетые» в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам.

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