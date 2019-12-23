Алла Пугачева засветится в грандиозной концерте, который покажут в новогоднюю ночь

Об этом пишут Дни.

Первый канал пока не комментирует эту информацию, но журналисты утверждают, что в грандиозной "Новогодней ночи" примет участие и сама примадонна Алла Пугачева.

Руководство телеканала в лице Константина Эрнста, которого, Алла Пугачева решила, видимо, "ублажить", держит подробности съемок в полной секретности.

По информации СМИ, российская примадонна согласилась выступить в так называемом "голубом огоньке" за серьезную сумму.

Скорее всего, Константин Эрнст заплатит Алле Пугачевой десятки миллионов рублей, поскольку это выступление станет эксклюзивным, ведь примадонна больше не выступит ни на одной "кнопке" телевизора.

А уже после перерыва в "Новогодней ночи" выступит и София Ротару, чье выступление заранее записывали в кафе на ВДНХ в Москве.

Ранее мы сообщали о том, что Аллу Пугачеву россияне раскусили после отказа выступать на новогодних эфирах. Российские чиновники не сомневаются, что отказ примадонны - рекламный ход.

Как заявил чиновник из Госдумы Вадим Манукян, на экране все знаменитости, в том числе и Алла Пугачева, милые и улыбчивые, а в жизни – такие же как все, просто с большими финансовыми возможностями.

"Знаете, все они талантливые, но на их месте может оказать любой из нас. Это вовсе не сакральная история. Главное, видеть цель и не видеть преград. Возможно, от других они отличаются тоннами грима на лице, ведь телевидение – это фабрика праздника и иллюзий", – заявил он, комментируя отказ Аллы Пугачевой выступать перед россиянами в новогоднюю ночь.

Также мы рассказывали о том, что примадонну жестко разнесли за творчество. В частности, российский критик Сергей Соседов резко высказался о творчестве российской примадонне и разнес ее последний фильм "Тот самый концерт", который собрал в прокате 30 миллионов.

Известный критик также засомневался в качестве музыкальных композиций, которые присутствуют в картине, собравшей в прокате якобы 30 миллионов рублей.

"Она не в той форме, чтобы петь, хотя мне говорили, что были хорошие песни, но я их не слышал. Мне достаточно "гопнических" песен типа "не учи меня жить" или там "копеечку на телогреечку" — это гопник поет", - добавил он.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам: "прямо в машине...", пикантные кадры.

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой без стыда засветила грудь в сеточке, пикантное фото: «Боже, Кристина!».