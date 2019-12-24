Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой удивил внешним видом с длинной бородой и в красно-белой шубе

Как уже понятно, артист примерил на себя костюм Деда Мороза, пишет Рoliteka.net. Соответствующее фото разместили на официальной странице "Квартала 95" в Инстаграм.

На фото Евгений стоит в костюме сказочного персонажа и широко улыбается. На фоне заметны новогодние игрушки и украшения.

"Не хватает праздничного настроения? Посмотрите на Женю!

Ни отсутствие снега, ни +12 за окном не способны стереть эту очаровательную улыбку с его лица...", - написано в посте.

За полчаса пост собрал более 5500 лайков и много комментариев.

"Жека, ты лучший Дед Мороз", "Наш Дед Мороз Женя выглядит так, будто отгулял уже все Новогодние праздники 😂😂😂", "Погода нам не помеха 🍾🥂🍻😂😂😂", "Женя как всегда) 😂😂😂", "В голове его смех😂😂😂", - написали пользователи сети.

Напомним, в начале этого месяца Евгений Кошевой примерил образ Санта Клауса.

«Наш Дед Мороз «на стиле». Полным ходом готовимся к новогоднему туру «Вечернего Квартала», - говорилось в подписи в Инстаграм.

На артисте красовался яркий наряд. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Ухты», «Круть», «Жека я тебя поначалу не узнал ,богатым будешь», «Дед Мороз совершенно непохож на Женю», - написали они.

Напомним, Кошевой решил в Сториз пожелать всего доброго подписчикам, чтобы те не скучали. На снимках у Евгения Кошевого, впрочем, как и всегда, слегка присутсвуют всякие гримасы.

На кадрах видно лицо знаменитого артиста, правда свои глаза он решил прикрыть очками-эмоджи. Он поджал подбородок, так как фотографировал себя снизу.

Поклонники оценили позитивного Кошевого и отметили, что тот неплохо выглядит.

Ранее сообщалось, что дочь актера студии «Квартал 95» Евгения Кошевого поразила нарядом на детском утреннике.

«Тыдыщ. Спасибо!», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках дочь Кошевого позирует в роли одного из фиксиков. Однако украинцы не смогли высказать свое мнение, поскольку кадры опубликованы в Stories.

Напомним, Кошевой из «Квартал 95» ошарашил резкой переменой во внешности: совсем не узнать

Как сообщала Politeka, на семью Кошевого из «Квартал 95» напали, появились жесткие кадры.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартала 95» признался, как натерпелся от издевательств, замешаны самые близкие.