Актрисе не разрешили покидать стены медучреждения из-за ее тяжелого состояния

Медики не разрешили звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк покидать пределы клиники, несмотря на просьбы близких забрать ее домой на новогодние праздники, передает Politеka.net со ссылкой на телеграм-канал Mash.

"Врачи остались непреклонны: Анастасия проведет все это время за стенами реабилитационной клиники. Однако кое-чего все же удалось добиться — близкие смогут посещать ее в любое время", - говорится в телеграм-канале.

Напомним, Заворотнюк более полугода сражается с раком головного мозга. Незадолго после рождения дочери Милы, весной 2019 года стало известно о резком ухудшении состояния здоровья Анастасии. Актриса перенесла операцию в Германии, однако, хирургическое вмешательство не принесло плодов. После этого Заворотнюк легла в одну из клиник Москвы. Известно, что актриса некоторое время находилась в коме.

После ряда операций Заворотнюк выписали. Но домой она так и не попала, так как тут же легла в реабилитационную клинику, где проходит специальные процедуры, включая массажи и занятия в бассейне. Появилась информация, что у актрисы частично парализована правая часть тела.

Ранее мы сообщали, несмотря на горе в семье супруг Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, усиленно работает и не отказывается от участия в постановках. Ведь лечение и реабилитация актрисы довольно дорогостоящие. Так, за один выход на лед артист получает от 100 до 300 тысяч рублей.

В последнее время он исполнял главные роли в ледовых шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица".

Недавно стало известно, что один из российских банков заблокировал счета Чернышева - якобы по требованию налоговой из Санкт-Петерурга, где зарегестрированы компании звезды. Информация о том, что у Чернышева проблемы с налоговой из-за неких сомнительных финансовых операций, появилась несколько месяцев назад. Видимо, артисту сейчас не до этого, так как проблема не решается, а только усугубляется.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

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