Российская артистка Анастасия Волочкова предстала в необычном наряде с оригинальным головным убором и тут же нарвалась на шквал критики

Как передает Politeka.net, Волочкова поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, сделанным в студии. Артистка предстала в полупрозрачном платье с длинным шлейфом горчичного, лилового и серого оттенков. Необычный наряд "лесной феи" дополнила шляпа с цветами и листьями. К слову, сквозь прозрачную ткань видно нижнее белье артистки.

"Вот в таком образе представила меня Ольга @efremovalg 🌺 Я очень люблю цветы! И вот они даже растут у меня на голове😂🌺", - подписала снимок Волочкова.

Комментирующим такой образ балерины не понравился. Многие отметили, что как раз в єтом случае было бы нормально, окажись она, без трусиков - намек на ее предыдущие откровенные фото, "зафуканные" в сети. Также пользователи посмеялись над головным убором, сравнив его с "гнездом".

"фотограф посмеялся над анастасиюшкой 🤦‍♀️🤣"

"Единственное фото , где без трусов было бы уместнее. ))😁"

"Правильный образ - "дуб дерево"! Прямо в точку!"

"Нижнее белье здесь не уместно"

"Мавка😍"

"Стилиста на кол🙈😂"

"На голове какое-то гнездо 😂"

"А че не рога"

"Лучше вам так чем голой и и со шпагатом"

Ранее мы сообщали, неожиданно фолловеры похвалили Анастасию за наряд - брючный костюм сочного синего оттенка. Звезда похвасталась, как украсила дом к Новому году, позируя в этом костюме на фоне гирлянд и прочего декора. Как ни странно, хейтерам нечего было написать, ведь - все выглядело идеально.

"Оооо, даже странно видеть в норм одеянии. Идет тебе. Даже очень"

"Костюм Очень подчеркивает все достоинства фигуры👍🏻и скрывает недостатки! Удачный наряд👍🏻😊"

"Ура Настя наконец-то! Вот можете же👍🏻 и без декольте до пупа и шпагата. Вот тут вы шикарная и наряд красивый и соответствует погоде))"

Также мы писали, Анастасия вызвала новую волну ненависти к себе, появившись в странном виде. Блестящий наряд и шляпка с шипами-антеннами - никого не оставили равнодушными.

"О боже фото фильм ужасов не помню как называется был там один такой персонаж", - писали в соцсети.

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