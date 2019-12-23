Тина решила показать первые кадры со своего участия в рождественском шоу.

Популярная певица Тина Кароль представила новые кадры, на которых предстала в чувственном и нежном образе

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

В этот раз певица показала в Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и нежном образе. На фото, которые появился в аккаунте звезды, она позирует в необычном стиле.

Дело в том, что Тина решила показать пару первых кадров со своего участия в рождественском шоу. Сама Тина далеко не первый раз принимает участие в съемках праздничного концерта.

«Свет изнутри: костюмы #різдвянаісторіязтіноюкароль поражают не меньше, чем само шоу! Тина Кароль в светодиодном платье вызвала бурю оваций и комплиментов, которые восторженная публика выкрикивала из зала 💓 #tinakrol #тинакароль», – сообщается на странице звезды.

А вот что пишут пользователи под новым постом Тины:

«ты волшебна💖», «Концерт шикарный! Спасибо за сказку 🌈😘🌸», «Я вчера была на твоём концерте голос у тебя как у ангела 😍», «Золушка!», «волшебная♥️», «Волшебство✨💫», «Wow я обожаю тебя Тина 💜💜💜💜💜💜», «Как красиво 😍».

Ранее артистка поделилась серией необычных кадров.

«Поп-дива Тина Кароль выпускает парфюм своего имени. Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.

На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера. », – сказано на странице Тины.

При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки «одетые» в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам.

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