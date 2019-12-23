Виктория Смеюха из "НеАнгелов" сейчас отдыхает в Турции

Участница известной украинской группы НеАнгелы Виктория Смеюха показала атмосферные фотографии, сделанные в Турции

Об этом пишет Рoliteka.net, со ссылкой на Instagram артистки.

В частности, певица показала снимок, который она сделала в столице Турции, Стамбуле.

"У правильного туриста должны быть, как у мухи, фасеточные глаза, чтобы все видеть и замечать!", - подписала снимок Смеюха.

При этом Вика сфотографировалась на фоне Голубой мечети, которая является первой по значению в Стамбуле.

Поклонники пришли в неописуемый восторг от фотографий, отметив, что Вика дарит еще большую красоту Стамбулу.

«Волшебный город, волшебные чайки, волшебная вы😍👌», «Первое фото невероятное, очень художественное», «Вы дарите больше красоты Стамбулу🌹», «Вика, вы мне так нравитесь! Живая, настоящая, красивая, без глупого пафоса. Очень классная!», «Вика, второе фото просто шедевр) Вы замечательная👍👍», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Виктория Смеюха удивила поклонников серией снимков, на которых сверкала в прозрачном наряде.

Артистка решила в этот раз не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа.

Как известно, не так давно звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому всегда активно готовятся к предстоящим концертам.

В этот раз звезда показала, как посетила светское мероприятие «Вечер химер», в ярком наряде с прозрачными рукавами и смелым декольте. Формы звезды скрыты за клочком ткани черного цвета. На лице артистки яркий макияж, а сама она выглядит весьма довольно и счастливо.

«Через тернии к звёздам. Каждая женщина творит свою реальность. Не зря в сказках писано: «по щучьему велению, по моему хотению». Вчера было волшебное мероприятие, гостями которого были люди поверившие в себя. Мечтайте и действуете и пусть ваши дороги будут всегда открыты. Обнимаю!💗💗💗@zirkovyi_shlyah #деньрождения», – пишет Виктория под новым постом.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы

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