Помощница Анастасии Заворотнюк в резкой форме отреагировала на слухи о блокировании счетов мужа актрисы Петра Чернышева

Об этом сообщает информационный портал “360”.

В частности поползли слухи, что налоговая инспекция заблокировала счета Чернышова за якобы “подозрительные операции”, которые могли быть связанны с тем, что неравнодушные граждане делали перечисления пожертвований на лечение Заворотнюк.

Информацию относительно этих слухов прокомментировала директор Заворотнюк Мария Попова.

“С чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги? Где вы взяли такую информацию? Бред комментировать не буду”, - жестко ответила она.

Напомним, Заворотнюк более полугода сражается с раком головного мозга. Незадолго после рождения дочери Милы, весной 2019 года стало известно о резком ухудшении состояния здоровья Анастасии. Актриса перенесла операцию в Германии, однако, хирургическое вмешательство не принесло плодов. После этого Заворотнюк легла в одну из клиник Москвы. Известно, что актриса некоторое время находилась в коме.

После ряда операций Заворотнюк выписали. Но домой она так и не попала, так как тут же легла в реабилитационную клинику, где проходит специальные процедуры, включая массажи и занятия в бассейне. Появилась информация, что у актрисы частично парализована правая часть тела.

Также мы сообщали, что медики не разрешили актрисе покидать стены медучреждения из-за ее тяжелого состояния.

Врачи не разрешили звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк покидать пределы клиники, несмотря на просьбы близких забрать ее домой на новогодние праздники.

"Врачи остались непреклонны: Анастасия проведет все это время за стенами реабилитационной клиники. Однако кое-чего все же удалось добиться — близкие смогут посещать ее в любое время", - говорится в сообщении.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

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