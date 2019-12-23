"Сейчас я чаще оголяю свою..."

Алина Гросу удивила откровенной фотосессией в нескромном наряде

Популярная украинская певица не стесняется демонстрировать поклонникам все достоинства своей фигуры. Как сообщает Politeka, на этот раз Гросу поделилась целой фотосессией в откровенном наряде.

На снимках певица предстала в черном боди, подчеркивающем ее пышные формы. Пикантности фото добавлял приглушенный свет красных неоновых огней в темной комнате, где проходили съемки.

«Была я в образе «монашки», была и сдержанной, а иногда и откровенной (хотя разве можно назвать, в наше время, девушку в купальнике - слишком откровенной? В «эпоху» Кардашьян-Дженнер) .. Была я такой, потому что женщина (особенно творческая) должна быть всегда разной...должна всё время экспериментировать дабы понять и найти себя..как в музыке и творчестве, так и в образах... Сейчас я чаще оголяю свою душу, нежели тело.. но это сейчас», - подписала снимки звезда.

Ее поклонники принялись комментировать фото.

«Алина, Ни в коем случае ничего не меняй в себе, ты просто Божественна!», «Считаю, что у тебя классные си**ки», «Считаю монашкой было лучше», «Богиня», - пишут люди.

Ранее Алина Гросу показала фото казуса, который случился с ней на сцене.

На фото Алина в черно-белом платье и прозрачным верхом засветила свою грудь. Платье спустилось и грудь оказалась видна. Партнеры на сцене не растерялись и сразу начали поправлять одежду певице.

"#ТакВыкладываласьЧтоВсёВыложилось - Теперь это хэштег под всё мои шизанутые фотки. Предлагаю челлендж. Какие у вас были казусы в жизни? Признавайтесь.", - написала Гросу.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"А ребята танцоры не растерялись", "Алинка, ты огонь", "А где эту фотку найти", "А без цензуры будет лучше. А так огонь", "С такой фигуркой можно", "Ты ваще зажгла я погляжу", "Тема выпуклостей, которая была приоткрыта в клипе наконец-то открылась".

Напомним, Гросу посветила грудью на сцене, кадры не для детей.

Как сообщала Politeka, исхудавшая Гросу напугала сеть новым имиджем: "Боже, уже совсем неестественно".

Также Politeka писала, что Гросу не удержала грудь и засветила лишнее прямо на сцене.