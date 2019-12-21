Известная украинская певица Алина Гросу показала фото казуса, который случился с ней на сцене

На фото Алина в черно-белом платье и прозрачным верхом засветила свою грудь. Платье спустилось и грудь оказалась видна. Партнеры на сцене не растерялись и сразу начали поправлять одежду певице. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"#ТакВыкладываласьЧтоВсёВыложилось - Теперь это хэштег под всё мои шизанутые фотки. Предлагаю челлендж. Какие у вас были казусы в жизни? Признавайтесь.", - написала Гросу.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"А ребята танцоры не растерялись", "Алинка, ты огонь", "А где эту фотку найти", "А без цензуры будет лучше. А так огонь", "С такой фигуркой можно", "Ты ваще зажгла я погляжу", "Тема выпуклостей, которая была приоткрыта в клипе наконец-то открылась".

Ранее мы сообщали, что у Алины Гросу во время концерта с платья выпала грудь.

Инцидент произошел во время выступления Гросу на сцене «Музыкальной платформы». Алина Гросу исполняла песню «Vova» во время активного танца. Так. На одном из кадров, которые она опубликовала на своей странице в соцсети, она прикрыла соски сердечками, потому что ее платье без бретелей заметно опустилось ниже их уровня.

"P.s. Так выкладывалась..так выкладывалась, что всё вложилось...😱😂😂😂 на последнем фото. 😭😂😂😂", – отметила она в подписи к ряду фото.

Сообщалось, что Гросу в коже показала человека, который «вывел ее в люди».

«Посвежевшая» Алина Гросу и сама выглядит прекрасно и, что неожиданно, скромно и стильно, и свою маму-красавицу показала публике.

«Сегодня день рождения у моего самого близкого, родного, самого доброго и самого целеустремленного в мире человека❤❤❤ моя любимая, милая мамочка!!!», – пишет артистка под снимком и добавляет, что ее самый родной человек когда-то обязательно будет гордиться ею.

Напомним, Гросу не удержала грудь и засветила лишнее прямо на сцене

Также Politeka писала, что Гросу ошарашила внешним видом перед концертом в Киеве

А еще Politeka сообщала, что Гросу приехала в Киев и озадачила заявлением



