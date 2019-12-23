Дочь одиозного политика Михаила Добкина Алла показалась сразу в нескольких откровенных нарядах

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звездной красавицы. Так на профессиональных кадрах с опубликованной подборки, женщина в компании миниатюрной брюнетки и еще одной, кроме самой Аллы, конечно, стильной блондинки веселится в студии.

Во время фотосета Алла примерила на себя короткое черное мини-платье, а также позже все трое позировали в белых майках, брюках и босоножках. Одна из подруг Аллы выбрала обтягивающее черное платье с глубокими декольте и распустила волосы.

Сама же молодая мама Алла Добкина чувствовала себя хозяйкой «бала» - вела себя уверенно и много смеялась.

Поклонникам модели такие снимки очень понравились – они засыпали женщину комплиментами, как и ее подружек.

Ранее, Алла Добкина порощалась с люксовым отдыхом в ОАЭ и напоследок, так сказать, решила запостить парочку откровенных кадров с курорта.

На новых фото дочь своего известного отца позирует в раздельном модном купальнике и белой накидке. Она показалась на видео "слоумоушен" с распущенными волосами - покрутилась под песню Аллы Пугачевой "Позови меня".

Поклонники и друзья с близкими нахваливают привлекательную молодую женщину:

«Самая сек**альная!🙏🙏🙏❤❤❤❤❤👍👍👍👍👍💋💋💋💋💋💋🌺», - написала в комментарии дочери ее мама Алла.

«Красатулька Вы😍»

«Слова песни Пугачевой)»

«Очаровательный снимок☀👍»

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