Дочь одиозного политика Михаила Добкина Алла показалась сразу в нескольких откровенных нарядах
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звездной красавицы. Так на профессиональных кадрах с опубликованной подборки, женщина в компании миниатюрной брюнетки и еще одной, кроме самой Аллы, конечно, стильной блондинки веселится в студии.
Во время фотосета Алла примерила на себя короткое черное мини-платье, а также позже все трое позировали в белых майках, брюках и босоножках. Одна из подруг Аллы выбрала обтягивающее черное платье с глубокими декольте и распустила волосы.
Сама же молодая мама Алла Добкина чувствовала себя хозяйкой «бала» - вела себя уверенно и много смеялась.
Поклонникам модели такие снимки очень понравились – они засыпали женщину комплиментами, как и ее подружек.
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Ранее, Алла Добкина порощалась с люксовым отдыхом в ОАЭ и напоследок, так сказать, решила запостить парочку откровенных кадров с курорта.
На новых фото дочь своего известного отца позирует в раздельном модном купальнике и белой накидке. Она показалась на видео "слоумоушен" с распущенными волосами - покрутилась под песню Аллы Пугачевой "Позови меня".
Поклонники и друзья с близкими нахваливают привлекательную молодую женщину:
«Самая сек**альная!🙏🙏🙏❤❤❤❤❤👍👍👍👍👍💋💋💋💋💋💋🌺», - написала в комментарии дочери ее мама Алла.
«Красатулька Вы😍»
«Слова песни Пугачевой)»
«Очаровательный снимок☀👍»
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