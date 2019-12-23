Бывшая солистка известной группы ВИА-Гра Миша Романова устроила горячие танцы вместе с тренером

Как сообщает Politeka, кадрами девушка поделилась у себя в Instagram.

«Селезенка лопнула», - говорится в подписи к видео.

Уточним, что на опубликованных кадрах Миша Романова танцует вместе с тренером прямо на камеру. Однако после продолжительного сета и высокого темпа, у девушки, судя по всему, «закололо в боку».

К сожалению, поклонники певицы не смогли высказать мнение о движениях Романовой или посочувствовать ей, поскольку кадры опубликованы в Сторис.

До этого Миша Романова показала милое фото, сделанное в центре Киева. На кадрах девушка позирует на Софиевской площади. В руках она держит стаканчик кофе. В подписи к фото, она поинтересовалась у своих подписчиков, какой бы они хотели получить подарок на новогодние праздники.

«Новый год уже совсем близко🙈Мой самый любимый праздник. Вся эта мишура, суета, елочный запах, новогодние мелодии из каждого магазина и кафе😌 Какой подарок хотите увидеть под ёлочкой?», - написала Романова.

Фанаты восхитились новым снимком и тут же отреагировали на него лайками и комментариями. Всего за несколько часов публикация набрала больше 10 тысяч отметок «мне нравится».

«Вас бы под ёлочкой увидеть, вот это подарок!», "Вот это мечта", «Какой подарок?) новый сингл от Вас)) на тему нового года))) в образе миссис снегурочки в клипе))», «Красотка», «Милашечка такая», Билетик на концерт», - отреагировали люди.

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