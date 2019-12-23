Популярная украинская исполнительница Мишель Андраде показалась в откровенном наряде без белья
Как сообщает Politeka, снимком исполнительницы разместила дочь продюсера Потапа Наталья Горовая.
Так, певица позирует на фоне елки в елки в платье «в пол». Его особенностью является то, что верх сделан в открытом стиле. Как можно заметить, Андраде позирует без белья.
Однако украинцы не смогли высказать свое мнение об откровенном наряде кумира, поскольку кадры были опубликованы в Сторис.
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Как сообщалос ранее, дочь известного украинского исполнителя и продюсера Алексея Потапенко Наталья Горовая показала «горячий» кадр в сети.
Так на новом опубликованном снимке девушка, вероятно, поцеловала в губы звездную подопечную своего отца Мишель Андраде. На снимке, опубликованном дочерью репера, девушки сидят в обнимку, Наталья «эпицентр событий» прикрыла рукой:
«А был ли поцелуй?», - подписала дочь Потапа фото.
Обе девушки на снимке закрыли глаза, вероятно, от удовольствия, все происходило, скорее всего, одном из столичных увеселительных заведений. Поклонники обескуражены увиденным:
«Мммммм»
«Я здохла»
«Бллл, коты-заи😍🔥»
«Новая пара😂»
«Уххх😏🔥🔥🔥»
«Ой, вы шо, какие бомбезные😻❤»
Напомним, дочь Потапа ошарашила смелым образом на высоких каблуках
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