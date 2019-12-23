Девушка показала все, что можно!

Популярная украинская исполнительница Мишель Андраде показалась в откровенном наряде без белья

Как сообщает Politeka, снимком исполнительницы разместила дочь продюсера Потапа Наталья Горовая.

Так, певица позирует на фоне елки в елки в платье «в пол». Его особенностью является то, что верх сделан в открытом стиле. Как можно заметить, Андраде позирует без белья.

Однако украинцы не смогли высказать свое мнение об откровенном наряде кумира, поскольку кадры были опубликованы в Сторис.

Как сообщалос ранее, дочь известного украинского исполнителя и продюсера Алексея Потапенко Наталья Горовая показала «горячий» кадр в сети.

Так на новом опубликованном снимке девушка, вероятно, поцеловала в губы звездную подопечную своего отца Мишель Андраде. На снимке, опубликованном дочерью репера, девушки сидят в обнимку, Наталья «эпицентр событий» прикрыла рукой:

«А был ли поцелуй?», - подписала дочь Потапа фото.

Обе девушки на снимке закрыли глаза, вероятно, от удовольствия, все происходило, скорее всего, одном из столичных увеселительных заведений. Поклонники обескуражены увиденным:

«Мммммм»

«Я здохла»

«Бллл, коты-заи😍🔥»

«Новая пара😂»

«Уххх😏🔥🔥🔥»

«Ой, вы шо, какие бомбезные😻❤»

Напомним, дочь Потапа ошарашила смелым образом на высоких каблуках

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